Slušaj vest

Vlada Švedske donela je zakonodavni predlog kojim se zabranjuju brakovi među rođacima, uključujući brakove među rođacima trećeg kolena, poput braće i sestara od tetke ili strica, kao i među drugim bliskim članovima porodice, objavljeno je na sajtu švedske vlade.

Predlog takođe predviđa da brakovi iz ovih kategorija, koji su sklopljeni u inostranstvu, u principu neće biti priznati u Švedskoj. Cilj zakonske promene je da se smanji rizik od pritisaka i prisile prilikom sklapanja brakova, posebno u kontekstu porodične časti.

Do sada je bilo moguće da se, na primer, braća i sestre od tetke ili strica venčaju, ali prema novom predlogu, od 1. jula 2026. takvi brakovi više neće biti dozvoljeni niti priznati.

Ministar pravde Gunar Stromer istakao je:

"Porodična čast i pritisci nemaju mesto u našem društvu. Nulta tolerancija je jednostavna fraza, ali ona mora biti i odražena u zakonima. Zaštita, pre svega žena i devojaka koje žive u sredinama gde je čast centralna, mora biti jača i u krivičnom i u građanskom pravu. Zabrana brakova među rođacima trećeg kolena važan je korak da svaka osoba ima pravo da sama odlučuje o svom životu."

Vlada naglašava da brakovi među rođacima trećeg kolena posebno ugrožavaju devojke i žene, a običaji povezani s tim brakovima mogu doprineti i socijalnoj izolaciji, kao i održavanju porodičnih struktura i kriminalnih mreža zasnovanih na rodbinskim vezama.

Predlog zakona predviđa sledeće promene:

- Brakovi među rođacima trećeg kolena i drugim bliskim članovima porodice biće zabranjeni u Švedskoj. Brakovi između polubraće i polusestara, kao i usvojenih braće i sestara, više neće biti dozvoljeni.

- Brakovi među rođacima trećeg kolena i drugim bliskim rođacima, sklopljeni u inostranstvu, neće biti priznati u Švedskoj.