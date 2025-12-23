Slušaj vest

Oko 100 ruskih vojnika upalo je iznenada u selo Hrabovske u Sumskoj oblasti i pokušalo da napreduje ka naselju Rjasne, rekao je Viktor Tregubov, šef Komunikacija Združenih snaga ukrajinske vojske.

"Ruske jedinice trenutno utvrđuju pozicije u južnom delu Hrabovskog. Ukrajinska vojska pokušava da ih otera sa tih pozicija, a borbe se nastavljaju u tom selu", rekao je Tregubov.

On je opisao da je napad ruskih snaga bio "iznenadan".

Tregubov je dodao da su naselja direktno na granici sa Rusijom, do koje se, kako kaže, može doći peške i može se jedino utvrditi ako ukrajinska vojska uspostavi kontrolnu zonu koja se prostire nekoliko kilometara u Rusiju.

Hrabrovske se nalazi na granici sa ruskom Belgorodskom oblasti.

Kijev independent navodi da su vojnici ruske 36. brigade prošle nedelje oteli 52 civila iz upravo tog sela, među kojima su deca, i odveli ih u Ukrajinu.

(Kurir.rs/KyivIndependent/P.V.)

