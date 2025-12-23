NE SMIRUJE SE U SOFIJI

NE SMIRUJE SE U SOFIJI

Bugarski novinari i građani protestovali su danas ispred kancelarija privatne televizije bTV koja je otpustila istaknutu voditeljku zbog navodnog političkog aktivizma u emisijama i kršenja uređivačkih pravila.

Novinska agencija BTA prenosi da su se novinari i građani okupili u Sofiji da bi "branili slobodu govora i pravo novinara da postavljaju pitanja umesto da samo slede instrukcije".

Udruženje evropskih novinara - Bugarska (AEJ-Bugarska) je izrazilo zabrinutost zbog "uklanjanja kritičkih glasova" iz bugarskog nacionalnog etra i najavilo protest kao "druženje uz kafu", ističući da je protest profesionalni, a ne politički.

Televizija bTV je 22. decembra otpustila voditeljku jutarnjeg programa Mariju Cancarovu, navodeći nekoliko razloga za to, uključujući navodnu političku pristrasnost u emisijama, optužbe protiv svog pretpostavljenog za urednički pritisak i produžavanje trajanja intervjua čime je poremećen program emitovanja.

Odnosi su pogoršani kada je Cancarova, na dan velikih antivladinih protesta 10. decembra, ispred sebe stavila šolju s porukom "Vreme je za prave promene".

Saopštenje televizije da neće popustiti pod spoljašnjim pritiscima i da je pokrenut proces prekida saradnje sa Cancarovom bio je povod za današnji protest.

Evropska federacija novinara (EFJ) osudila je, kako je navela, cenzuru i tražila da novinarka bude odmah vraćena na posao i da se sprovede istraga o navodnom političkom pririsku na bTV.

U saopštenju EFJ se navodi da je Cancarova, "poznata po svojim oštrim pitanjima i istragama visokog profila", poslednjih nekoliko godina bila meta napada političara, kao i da su organi za sprovođenje zakona tokom pandemije kovida-19 na nju vršili pritisak da otkrije svoje izvore u istraživačkoj priči.

"Sklanjanje vodećeg nezavisnog novinara iz programa usred raširenih društvenih nemira izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog političkog mešanja u bugarske medije. Bugarski građani imaju pravo na pristup informacijama koje su slobodne i nezavisne od političkog pritiska", rekla je predsednica EFJ-a Maja Sever.

Cancarova i njen kolega Zlatimir Jočev, sa kojim vodi emisiju "Ovog jutra", otpušteni su u vreme političke nestabilnosti posle velikih građanskih protesta koji su doveli do pada bugarske vlade 11. decembra.

Bugarska je ove godine po indeksu slobode štampe Reportera bez granice pala sa 59. na 70 mesto.

Prema istraživanju AEJ-Bugarska iz 2024, 77 odsto ispitanika je političko mešanje identifikovalo kao najrasprostranjeniji vid pritiska u bugarskim medijima.