U rumunskom gradu Sibiu danas je došlo do nesreće nakon što se plafon unutrašnjeg bazena u jednom hotelu srušio.

Do sada je osam osoba, među kojima tri deteta, izvučeno iz bazena, ali potraga nastavlja sa osobama koje su zatrpane ispod ruševina, preneo je Ađerpres.

Objekat se nalazi na izlazu iz Sibija prema Rašinariju, gde su odlomci plafona pali u bazen. Prema izveštaju ISU Sibiu, na mestu nesreće angažovan je određen broj ambulatnih kola, vozila za transport povređenih, mašinerije za uklanjanje ruševina, vatrogasna vozila i policija.

Takođe će biti angažovana ekipa ronilaca.

Povređeni su prevezeni na procenu medicinskog osoblja, dok se nastavlja potraga za eventualno zatrpanim osobama pod ruševinama bazena.

Prema prvim informacijama, plafon bazena se iz čista mira odvojio i pao.

(Kurir.rs/Adjerpres/P.V.)

