Generalni sekretar NATO Mark Rute pozvao je Evropu da nastavi podršku Ukrajini, upozorivši da bi se u suprotnom "Stari kontinent" mogao suočiti sa ozbiljnim bezbednosnim izazovima.

Prema njegovim rečima, da bi se sprečili pokušaji ruskog predsednika Vladimira Putina da napadne neku od članica Alijanse, Ukrajina mora ostati snažna.

Kako piše Evropska pravda, Rute je to izjavio u intervjuu za agenciju DPA.

On je takođe naglasio potrebu da članice NATO povećaju izdvajanja za odbranu u skladu sa obavezama dogovorenim na samitu Alijanse u Hagu u junu.

"Ako uradimo ove dve stvari, bićemo dovoljno snažni da se zaštitimo i Putin nikada neće pokušati da napadne NATO", rekao je Rute.

Dodao je i da se ponovno naoružavanje Evrope mora sprovesti brzo, istakavši da, prema različitim obaveštajnim procenama, bezbednosna situacija može da se pogorša već 2027. godine.