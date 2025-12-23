BIVŠI "PRVI SIN" AMERIKE SE HVATA ZA GLAVU: Bankrotirao sam! Ne znam kako ću da vratim dug od 15 miliona dolara! (VIDEO)
Bivši "prvi sin" Amerike Hanter Bajden rekao je da procenjuje da je u dugu i do 15 miliona dolara, priznajući da "nema pojma" kako će taj novac uspeti da vrati.
"Niko ne dolazi da spasi Hantera Bajdena“, rekao je on u razgovoru sa podkasterom Šonom Rajanom, u petočasovnom intervjuu objavljenom u ponedeljak.
"Moj otac Džozef je ušao u predsedništvo kao najsiromašniji čovek koji je ikada obavljao tu funkciju. I izašao je iz predsedništva - ne kao najsiromašniji, u redu je - ali nema nikakvo generacijsko bogatstvo. Mi nemamo nikakvo generacijsko bogatstvo."
Hanter je dodao:
"Nemam ništa, uprkos onome što ti ljudi govore - nema nikakvih milijardi zakopanih ispod kuće mog oca u Delaveru."
Hunter Bajden je ovu, ali i niz drugih izjava izneo u petočasovnoj epizodi podkasta "Šon Rajan šou“, objavljenoj danas.
Govoreći o finansijskim problemima, posebno je istakao troškove brojnih sudskih postupaka u koje je bio uključen, uključujući i tužbe protiv osoba koje su učestvovale u objavljivanju sadržaja sa njegovog laptopa.
U martu ove godine, Hunter Bajden je od saveznog sudije zatražio da odbaci tužbu iz 2023. godine protiv bivšeg saradnika Trampove Bele kuće, Gareta Ziglera, čiji je sajt Marko Polo objavio i sistematizovao materijal sa laptopa, uključujući dokaze o zloupotrebi droge, plaćanju prostitucije i finansijskim nepravilnostima.
U sudskim podnescima Bajden je naveo da je od decembra 2023. prodao samo jedno delo apstraktne umetnosti, za 36.000 dolara, nakon što je ranije, posle izbora njegovog oca za predsednika, prihodovao gotovo 1,5 miliona dolara od prodaje umetničkih dela.
