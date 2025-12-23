HANTER BAJDEN KAŽE DA JE U PROBLEMU

Bivši "prvi sin" Amerike Hanter Bajden rekao je da procenjuje da je u dugu i do 15 miliona dolara, priznajući da "nema pojma" kako će taj novac uspeti da vrati.

"Niko ne dolazi da spasi Hantera Bajdena“, rekao je on u razgovoru sa podkasterom Šonom Rajanom, u petočasovnom intervjuu objavljenom u ponedeljak.

"Moj otac Džozef je ušao u predsedništvo kao najsiromašniji čovek koji je ikada obavljao tu funkciju. I izašao je iz predsedništva - ne kao najsiromašniji, u redu je - ali nema nikakvo generacijsko bogatstvo. Mi nemamo nikakvo generacijsko bogatstvo."

Hanter je dodao:

"Nemam ništa, uprkos onome što ti ljudi govore - nema nikakvih milijardi zakopanih ispod kuće mog oca u Delaveru."

Hunter Bajden je ovu, ali i niz drugih izjava izneo u petočasovnoj epizodi podkasta "Šon Rajan šou“, objavljenoj danas.

Govoreći o finansijskim problemima, posebno je istakao troškove brojnih sudskih postupaka u koje je bio uključen, uključujući i tužbe protiv osoba koje su učestvovale u objavljivanju sadržaja sa njegovog laptopa.

U martu ove godine, Hunter Bajden je od saveznog sudije zatražio da odbaci tužbu iz 2023. godine protiv bivšeg saradnika Trampove Bele kuće, Gareta Ziglera, čiji je sajt Marko Polo objavio i sistematizovao materijal sa laptopa, uključujući dokaze o zloupotrebi droge, plaćanju prostitucije i finansijskim nepravilnostima.