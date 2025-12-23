Slušaj vest

Ukrajinske snage nastavljaju napredovanje u centralnim delovima Kupjanska, ali bez uspostavljanja potpune kontrole nad gradom, dok Rusija istovremeno beleži uspehe u ostatku Harkovske oblasti.

Borbe u samom Kupjansku su izuzetno složene, bez pouzdanih informacija o položajima jedinica, sa čestim promenama položaja na nivou ulica i kvartova.

Video-snimci mnogo otkrivaju sa dolaskom prvog snega, eliminišući pojedine snimke kao irelevantne. Ipak, jasno je da ukrajinski prodor duboko u gradu, te da su ruske snage kopneno ostale bez fizičke veze sa mostobranom duž reke. U ostatku oblasti, van grada, front se pomera stabilnije u korist ruskih snaga, posebno na pravcima južno od Volčanska.

I dalje ostaje otvoreno pitanje koliko se ruskih jedinica nalazi na zapadnoj obali Oskola u Kupjansku, kao i da li Ukrajina raspolaže dovoljnim snagama da u potpunosti očisti zapadni deo grada. Iako ukrajinske snage kontrolišu ogromnu većinu zapadnog Kupjanska i grad je kopnenom vezom odsečen sa severa, ruski vojnici su i dalje prisutni u centralnoj zoni, gde drže pojedine škole i visoke stambene zgrade uz samu reku.

Prema brojnim izveštajima sa terena, u ukrajinskim jurišnim grupama primetno je učešće stranih boraca, pre svega iz zemalja Južne Amerike, koji su uključeni u borbe u urbanoj zoni grada.

Na volčanskom pravcu, ukrajinske snage više ne deluju dovoljno jake da održe stabilnu kontrolu nad situacijom. Vilča je pala u ruske ruke, a ruska vojska nastavlja prodore južno i istočno od Volčanska. Istočno od grada, sledeće značajnije uporište je razuđeno naselje Volčanski Hutori, sa industrijskim objektima koji mogu poslužiti kao ozbiljnija odbrambena tačka. Jugoistočno, u pravcu Belog Kolodjaza, praktično ne postoje veća naseljena ukrajinska uporišta, što Rusiji ostavlja prostor za dalje napredovanje.

Sudbina Kupjanska i dalje nije rešena i teško da će uskoro biti konačno prelomljena, ali je jasno da čitava pogranična oblast prolazi kroz duboke transformacije. Pomeranjem fronta, pojedini ukrajinski položaji neposredno uz granicu sa Rusijom sve više se izoluju i gube operativnu vrednost, što ukazuje da se težište borbi postepeno premešta ka dubljim, strateški značajnijim zonama regiona.

Ukrajina će možda preuzeti ceo zapadni deo Kupjanska. Ipak, u perspektivi Oružane snage Ukrajine (OSU) će doživeti poraz na istočnoj obali Oskola, uz gubitka teritorija u drugim delovima Harkovske oblasti. Takav poraz bi možda medijski mogla da izniveliše upravo pobeda OSU u Kupjansku.