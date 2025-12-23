Slušaj vest

Visoki ruski general ubijen je u Moskvi kada je eksplodirala bomba postavljena ispod njegovog automobila, potvrdili su ruski inspektori. General-pukovnik Fanil Sarvarov bio je na čelu Uprave za operativnu obuku ruske vojske i učestvovao je u ratu u Ukrajini.

To je treći atentat na visokog ruskog generala u poslednjih godinu dana, prenosi Vašington post. „Istraga razmatra različite verzije ubistva. Jedna od njih uključuje moguću organizaciju zločina od strane ukrajinskih specijalnih službi“, izjavila je Svetlana Petrenko, portparolka Istražnog komiteta.

O tome ko ubija ruske generale, i koliko ovakvi atentati iza ratne scene imaju uticaj na tok rat govorili su gosti Kurir televizije Prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost i Ljuban Karan nekadašnji potpukovnik KOS-a:

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Sve je isplanirano i u politici i u životu. Postoje centri koji upravljaju i kreiraju stvarnost. Verovatno postoje stotine atentata kolji su sprečeni ali mi za njih ne znamo. Ne ide u prilog ruskim obaveštajnim službama to što je treći visoki funkcioner u sred Moskve likvidiran. Rusi i Ukrajinci su jedan narod, izmešani, isto govore, povezani su porodicno, poslovno i sada je vrlo teško sve to kontrolisati imajući u vidu da je Rusija u ratu i da ima mnogo problema - kaže Kajtez i dodaje:

- Nema nikakvog spora da je ovo pucanj u mir. Kome ne odgovara mir? Liderima Britanije, Francuske i Nemačke. Zelenski je vezao svoju sudbinu za rat i ovo mu ne odgovara. Iza toga mira možda stoji Jalta 2. Mislim da je put na miru definisan na Aljasci i to ne može pomeriti niko sem smrti Trampa i Putina, ne dao Bog. Ide se ka miru i postojaće samo američko ruski mirovni plan. Neće ih sprečiti jedan Zelenski ili smrt generala.

Kajtez dodaje i da Rusija ratuje sa anti ruskom koalicijom i kolektivnim zapadom.

Ruski obaveštajni sistem

Ljuban Karan Foto: Kurir Televizija

Karan ističe da je ruski obaveštajno bezbednosni sistem zakazao, jer su se neke stvari mogli predvideti:

- Rusija ima 1300 generala, a odabrani su oni koji su bili opasni za kolektivni zapad, posebno za Veliku britaniju. Tu se vodila politika o biološkom ratu, biološkoj laboratiji. General koji je ubijen pre ovog se bavio upravo tim raskrinkavanjem i dosta je uspevao da neutrališe te napade vezano za optužbe Rusiji - kaže Karan i dodaje:

General Fanil Sarvarov Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

- Ruske službe bezdbednosti imaju posao koji se zove zaštita objekata i ličnosti. Za ovakve stvari treba dobra obaveštajna logistika. Diverzantske i terorističke akcije su delatnost i cilj Ukrajine. Mogla je žena da dođe sa decom i da upali ta kola. Otkud Ukrajincima takva moć? Oni imaju podršku od najmanje 30, 40 službi koje im daju informacije. Sve te države koje su uvele sankcije Rusiji istovremeno sarađuju sa ukrajinskom službom bezbednosti.

Dodaje i da je pre godinu dana CIA dala otvoren oglas da vrbuje i traži agente za rad protiv Rusije, te da ucenjuju ruske oligarhije sa njihovom imovinom:

- Oni su zakasnili, nisu smeli da čekaju da se likviraju generali.

