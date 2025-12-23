Slušaj vest

Minsk će samostalno određivati ciljeve ruskog sistema „orešnik“ raspoređenog na teritoriji Belorusije, izjavio je beloruski ministar odbrane Viktor Hrenjin za televiziju CGTN.

„Beloruski predsednik je rekao da će Minsk samostalno određivati ciljeve, a Moskva će pomagati u upravljanju hipersoničnom raketom“, rekao je Hrenjin.

Beloruski ministar napomenuo je da isporuka sistema „orešnik“ Minsku neće promeniti balans snaga u Evropi, jer je to oružje namenjeno za strateško obuzdavanje.

Foto: Printscreen YouTube, AP Gavriil Grigorov

„Nikako. Čak ne mislimo da bi trebalo da utiče na odnos snaga i sredstava. To je sistem predviđen za strateško obuzdavanje i reagovanje, koje je negde tamo, na Zapadu, iz nekog razloga ponovo eskaliralo“, rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, raspoređivanje ovog raketnog sistema u Belorusiji predstavlja odgovor na agresivne korake Zapada.

„Moramo da obezbedimo spokojstvo naših građana. To je naš odgovor na njihove agresivne korake. Da bi shvatili da će ako se, jednostavno rečeno, budu mešali u naše poslove, pretrpeti neprihvatljivu štetu. Zato je i namenjen“, napomenuo je ministar.

Istovremeno je naglasio da Belorusija nema nameru ni sa kim da ratuje.

„Otvoreno govorimo: nećemo se boriti protiv vas, nismo vam pretnja. Kažemo, naprotiv, hajde da razgovaramo, hajde barem da obnovimo odnos koji smo imali, onakav kakav bi trebalo da bude između suseda“, zaključio je Hrenjin.

Ranije je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio da će u Belorusiji biti raspoređeno najviše deset ruskih sistema „orešnik“.