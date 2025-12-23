OVAKO JE EPSTAJN IZGLEDAO PRED SMRT! Pronađen sa narandžastom tkaninom OKO VRATA, objavljene nove fotografije: Za sve odgovoran njegov CIMER! (FOTO)
Među dokumentima iz slučaja Džefrija Epstajna koji su objavljeni danas nalazi se i listing sa uviđaja nakon njegovog neuspelog pokušaja samoubistva, samo tri nedelje pre nego što je pronađen mrtav.
U pitanju su dokumenti Specijalnog istražnog odeljenja Federalnog biroa za zatvore SAD, tačnije Metropolitan Correctional Center, Njujork.
Radi se o dokumentovanom pokušaju samoubistva Džefrija Epstajna od 23. jula 2019. godine, dakle tri nedelje pre njegove smrti.
Na dokumentima se mogu videti:
- Tip incidenta: Mogući pokušaj samoubistva (Possible Suicide Attempt);
- Datum i vreme incidenta: 23.07.2019. godine u 1.27 ujutru;
- Zatvorenik: Epstajn, Džefri, registarski broj naveden;
- Lokacija: Special Housing Unit (SHU) — Deo zatvora sa pojačanim nadzorom;
- Podaci o osobi koja je snimila fotografije: Zatvorski poručnik;
- Vreme fotografisanja: 1.45 ujutru, dakle neposredno posle incidenta;
- Fotografije prikazuju Epstajna na leđima, na nosilima ili podlozi, sa vidljivim povredama vrata i lica. Upravo ove fotografije su deo interne dokumentacije kojom se beleži stanje zatvorenika nakon incidenta;
- U dokumentaciji su i fotografije njegovog cimera iz zatvorske ćelije, koji je i prijavio indicent.
Ovo je jedini zvanično potvrđeni pokušaj samoubistva u Epstajnovom slučaju.
U kasnijem izveštaju Zatvorske uprave navodi se:
- Epstajn je te noći zatečen sa narandžastom tkaninom oko vrata;
- Njegov cimer je potvrdio da je pokušao samoubistvo;
- Zbog toga je kratko vreme bio pod pojačanim nadzorom;
- Sa tog nadzora je skinut 24. jula (što je jedna od ključnih tačaka kritike sistema, pošto je tri nedelje kasnije pronađen mrtav, op.aut.).
Među kritikama koje su se pojavila nakon što je Epstajn sebi oduzeo život navodi se da je ukidanje nadzora jedna od grešaka, ali i to što je ostavljen bez cimera, te što je bio smešten u delu zatvora sa neispravnim kamerama, prenosi Telegraf.
Kurir.rs