Među dokumentima iz slučaja Džefrija Epstajna koji su objavljeni danas nalazi se i listing sa uviđaja nakon njegovog neuspelog pokušaja samoubistva, samo tri nedelje pre nego što je pronađen mrtav.

Među kritikama koje su se pojavila nakon što je Epstajn sebi oduzeo život navodi se da je ukidanje nadzora jedna od grešaka, ali i to što je ostavljen bez cimera, te što je bio smešten u delu zatvora sa neispravnim kamerama, prenosi Telegraf.