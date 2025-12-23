Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je "pripremljeno nekoliko nacrta dokumenata o okončanju sukoba sa Rusijom, uključujući i one o bezbednosnim garancijama za Kijev", posle pregovora koji su vodili ukrajinski zvaničnici u Majamiju sa Amerikancima.

On je naveo da su članovi ukrajinske delegacije, Rustem Umerov i Andrij Hnatov, podneli detaljan izveštaj nakon sastanaka sa američkim timom.

"Produktivno su sarađivali sa izaslanicima predsednika Trampa, a sada je pripremljeno nekoliko nacrta dokumenata. Konkretno, to uključuje dokumente o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, o oporavku i o osnovnom okviru za okončanje ovog rata", napisao je Zelenski na Iksu.

Zelenski je dodao i da je "takođe zahvalan evropskim partnerima na njihovoj podršci i koordinaciji" i da se "raduje nastavku dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama".

Kako je izjavio, neophodno je da "diplomatija uvek ide ruku pod ruku sa pritiskom na Rusiju i podrškom Ukrajini".

Predsednik SAD Donald Tramp je izjavio ranije da su razgovori o miru između Ukrajine i Rusije u toku i da napreduju "normalno", ali da postoji velika "mržnja" između ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Zelenskog.

U Majamiju, od 19. do 21. decembra, ukrajinska i američka delegacija održale su niz sastanaka o mirovnom planu i razgovarale sa predstavnicima Rusije, a za sada nisu najavljeni novi sastanci.