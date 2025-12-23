Slušaj vest

Naoružani ljudi su oteli 28 ljudi, uključujući žene i decu, u državi Plato u centralnoj Nigeriji.

Putnici su bili na putu ka godišnjem islamskom događaju kada je njihov autobus napadnut između dva sela, javlja BBC.

Portparol policije Alabo Alfred potvrdio je da su vlasti „rasporedile snage“ u pogođeno područje kako bi osigurale spasavanje otetih. Vest dolazi samo dan nakon što su nigerijske vlasti objavile oslobađanje preostalih 130 učenika i nastavnika iz odvojene masovne otmice u katoličkom internatu u državi Niger prošlog meseca.

Zahtevi za otkup

Prema rečima novinara u državi Plato, porodice najnovijih žrtava već su počele da dobijaju zahteve za otkup. Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu mogućih počinilaca.

Otmice radi otkupa od strane kriminalnih bandi, lokalno poznatih kao „banditi“, postale su uobičajene u delovima severne i centralne Nigerije. Iako je predaja novca za otkup za oslobađanje talaca nezakonita, veruje se da se mnogi slučajevi rešavaju na ovaj način, što pomaže bandama da finansiraju svoje operacije.

ncident u državi Plato nije povezan sa dugotrajnom islamističkom pobunom na severoistoku zemlje, gde se džihadističke grupe bore protiv države više od decenije.

Tenzije sa SAD

Bezbednosna situacija u Nigeriji ponovo je privukla međunarodnu pažnju u novembru nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će poslati trupe u „tu sada osramoćenu zemlju, uz grmljavinu topova“, tvrdeći da su hrišćani meta napada.

Nigerijska savezna vlada je priznala bezbednosne zabrinutosti, ali je negirala da su hrišćani bili posebno meta napada. Ministar informisanja Mohamed Idris izjavio je juče da su nedavne tenzije sa SAD zbog nesigurnosti i navodnog progona hrišćana „uglavnom rešene“, što je rezultiralo jačim odnosima sa Vašingtonom.

Dodao je da će obučeni i opremljeni šumski čuvari biti raspoređeni da obezbeđuju šume i druga udaljena područja koja kriminalne grupe koriste kao skrovišta, dopunjujući operacije vojske.