NE SMIRUJE SE HAOS U TIRANI: Demonstranti bacili Molotovljeve koktele na zgradu vlade, eskalirali sukobi s policijom! TRAŽE OSTAVKU RAME! (VIDEO, FOTO)
Hiljade demonstranata iz cele Albanije okupilo se u Tirani na antivladinom protestu koji je organizovala glavna opoziciona Demokratska partija (PD).
Okupljanje ispred zgrade vlade na bulevaru "Dešmoret e Kombit" obeležili su incidenti i tenzije.
Organizatori zahtevaju ostavku premijera Edija Rame i zamenika premijera Belinde Baluku, koja je i ministarka infrastrukture i energetike. Demokratska stranka kaže da su razlog protesta slučajevi korupcije.
Demonstranti ističu da je Baluku optužena za kršenje ravnopravnosti učesnika na tenderima i javnim aukcijama. Iz tog razloga, Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK) zatražilo je od parlamenta da joj ukine poslanički imunitet kako bi se omogućilo njeno hapšenje.
Beriša: Spasićemo Albaniju
Predsednik Demokratske stranke Sali Beriša, obratio se okupljenima, rekavši da je opozicija ispunila nekoliko velikih obaveza prema građanima.
"PD ostaje odlučna da sarađuje sa svakim faktorom, sa svakim građaninom i sa svakom političkom snagom u najširem frontu koji je Albanija ikada videla. Imajte poverenja da ćemo, baš kao što smo spasili opoziciju kada su hteli da je unište, spasiti i Albaniju, spasiti Albance i dati im mesto koje zaslužuju", rekao je Beriša.
Pozvao je sve opozicione snage da se ujedine u borbi.
Posle Berišinog govora, situacija je eskalirala. Došlo je do sukoba između demonstranata i policije, a na zgradu vlade bačeno je nekoliko Molotovljevih koktela.
Na spoljašnjosti zgrade je nakratko izbio požar, a u neredima je povređeno nekoliko ljudi.
Demokratska stranka i druge opozicione stranke su najavile da će nastaviti sa protestima u narednim nedeljama.
