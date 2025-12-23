Slušaj vest

Pažnjom i odlučnom akcijom, devojčica Sofija (12) je uspela da spasi trogodišnjeg dečaka koji je izašao napolje bez roditelja. 

Naime, incident se dogodio sredinom decembra, prema policijskim navodima.

Devojčica je pozvala hitne službe i ostala sa dečakom na unapred dogovorenom mestu sastanka. Trogodišnjak je neprimećeno odlutao od kuće. Njegovi zabrinuti roditelji su takođe kontaktirali policiju u međuvremenu.

Počasna ceremonija u policijskoj stanici

U ponedeljak je policija pozvala učenicu u glavnu stanicu i tamo joj odala počast.

- Svojim odlučnim i korisnim ponašanjem, devojčica je pokazala da građanska hrabrost nije stvar godina - rekao je Rajner Ditšlag, šef policijskog inspektorata Štralsunda.

Ditšlag je naglasio da je takvo ponašanje sve samo ne podrazumevano. Policajci su pozvali sve građane da ne skreću pogled u sumnjivim situacijama, već da preduzmu akciju.

- Posebno kada je u pitanju zaštita dece!

Kurir.rs/Bild

