Radi očuvanja života i borbene sposobnosti jedinica, ukrajinski branioci su se povukli iz Severska, u Donjeckoj oblasti, ali grad i dalje drže pod vatrenom kontrolom, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

"U oblasti Severska se nastavljaju teške borbe. Ruski okupatori imaju značajnu prednost u ljudstvu i tehnici i uprkos značajnim gubicima, nastavljaju aktivne ofanzivne operacije, navodi se saopštenju koje je Generalštab objavio na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Da bi sačuvali živote ukrajinskih vojnika i borbenu sposobnost jedinica, ukrajinski branioci su se povukli iz naselja. Ukrajinske odbrambene snage su tokom borbi za Seversk iscrpele neprijatelja, svaki metar grada je dat neprijatelju po visokoj ceni", saopštio je Genralštab.

Kako je navedeno, ruske snage su mogle da napreduju zahvaljujući značajnoj brojčanoj prednosti i stalnom pritisku malih jurišnih grupa u teškim vremenskim uslovima.

"Grad ostaje pod vatrenom kontrolom ukrajinskih trupa. Okupatori u gradu su poraženi, njihova logistika je presečena. Neprijateljske jedinice se blokiraju kako bi se sprečilo njihovo dalje napredovanje", naveo je Generalštab ukrajinskih Oružanih snaga

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin pre nekoliko dana odlikovao je medaljom "Zlatna zvezda" ruske vojnike koji su pokazali herojstvo na frontu u Donjeckoj Narodnoj Republici, posebno tokom oslobađanja Severska