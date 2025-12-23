Slušaj vest

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev odgovorio je nemačkom ministru odbrane Borisu Pistorijusu i finskom predsedniku Aleksandru Stubu posle njihovih izjava da Rusija nema interesa da napadne NATO i da rat u Evropi nije neizbežan.

Medvedev se osvrnuo na izjave nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa i finskog predsednika Aleksandra Stuba.

"Evropski 'mirotvorci' su me iznenadili. Pistorijus je izjavio kako ne veruje da je rat između NATO-a i Rusije neizbežan, a Stub je priznao da Rusija nema interesa da napada zemlje članice saveza. Šta se dešava? Jesu li se konačno otreznili ili su božićni praznici već počeli?", zapitao se Medvedev.

Šta su rekli Pistorijus i Stub?

Pistorijus je u intervjuu za nemački medij Die Zeit istakao da je skeptičan prema mogućnosti potpunog rata između Rusije i NATO-a. Novinari su ga tražili da komentariše izjavu glavnog sekretara NATO-a Marka Rutea da Evropa može preživeti rat, "kao što su to činili naši dedovi i bake".

Boris Pistorijus i Volodimir Zelenski Foto: Printskrin X

"Možda je hteo vrlo živopisno da prikaže šta bi moglo da se dogodi. Ne verujem u takav scenario", odgovorio je Pistorijus.

Stub je o mogućem sukobu s Rusijom govorio tokom gostovanja na Fox News-u.

"Slažem se s procenom Talsi Gabard kako je odlučnost NATO-a toliko visoka da Rusija nema interesa da napadne. Imamo jednu od najvećih vojski u Evropi i imamo 1.300 kilometara dugu granicu s Rusijom. Imamo obavezni vojni rok. Imamo više od 60 aviona F-18, kupujemo 64 aviona F-35. Imamo projektile dugog dometa", poručio je Stub.

Aleksandar Stub Foto: KIMMO BRANDT/COMPIC

Talsi Gabard, direktorka američke nacionalne obaveštajne zajednice, prethodno je poručila kako američka obaveštajna zajednica ne procenjuje da Rusija ima sposobnost osvajanja Evrope ili čak Ukrajine.

To je bio njen odgovor na Rojtersov članak u kojem je stajalo da američke obaveštajne službe upozoravaju kako ruski predsednik Vladimir Putin namerava da zauzme celu Ukrajinu i povrati delove Evrope koji su nekada pripadali Sovjetskom Savezu, uprkos mirovnim pregovorima koji su u toku.