Slušaj vest

Privatni avion koji je prevozio šefa generalštaba Libije srušio se u utorak uveče u blizini Ankare nakon što je prijavio hitan slučaj, potvrdili su turski zvaničnici.

U avionu se nalazilo pet osoba, uključujući libijskog generala Muhammeda Alija Ahmeda Al-Hadada, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.

Avion Falcon 50, registarske oznake 9H-DFJ, poleteo je sa aerodroma Esenboga u 20:10 po lokalnom vremenu u pravcu Tripolija. Kontakt sa avionom je izgubljen u 20:52, naveo je Jerlikaja u saopštenju.

"Avion je poslao obaveštenje o prinudnom sletanju u blizini Hajmane; međutim, kontakt nije mogao biti ponovo uspostavljen", rekao je ministar, dodajući da će javnost biti informisana o daljem razvoju događaja.

Turske vlasti zatvorile su vazdušni prostor Ankare za saobraćaj nakon incidenta i rasporedile timove za potragu i spasavanje u tom području. Veruje se da se mesto pada nalazi u okolini Hajmane, distrikta koji se nalazi približno 75 kilometara južno od glavnog grada, prenosi Turkey Today.

Libijski general je završio zvaničnu posetu nekoliko sati pre polaska

Al-Haddad je ranije u utorak posetio turskog ministra odbrane Jašara Gulera tokom zvanične posete Ankari. Libijski komandant putovao je u Tursku na poziv šefa Generalštaba Turske, generala Selčuka Bajraktaroglua.

Sastanku između Al-Haddada i Gulera prisustvovao je i komandant Turske kopnene vojske, general Metin Tokel. Poseta je delovala kao deo tekuće vojne saradnje između Turske i vlade Libije sa sedištem u Tripoliju.

Gubitku kontakta prethodio tehnički kvar

Niz događaja počeo je kada je Falcon 50 prijavio tehnički problem kontrolorima leta nakon polaska. Obaveštenje o prinudnom sletanju u blizini Hajmane ukazivalo je da posada pokušava da preusmeri avion, ali je sva komunikacija prekinuta pre nego što su kontrolori mogli da pruže dalju pomoć.

Falcon 50 je poslovni avion francuske proizvodnje, kompanije Dassault Aviation, sposoban da primi do devet putnika. Avion je u upotrebi od 1976. godine i često se koristi za izvršni transport i vladine operacije.

Vlasti još nisu objavile identitete preostalih četvoro putnika u avionu. Istraga o nesreći je u toku.

Pronađena olupina

Olupina aviona, sa kojim je ranije danas u Turskoj izgubljena veza, јe pronađena, saopšteno je.

Dopisnik CNN Türk-a iz Ankare rekao јe da su spasioci stigli do ostataka srušenog aviona.

"Stigli smo do olupine. Tačna lokaciјa gde se avion srušio јe na brdu 2 km јužno od sela Kesikavak u Haјmani. Navodno јe došlo i do eksploziјe goriva kada se avion srušio. Zbog toga јe došlo i do požara u avionu. Letovi su nastavljeni na aerodromu Esenboga", rekao je on.