Vozač kamiona iz Belorusije podelio je video na TikToku koji je ubrzo postao viralan, jer je pokazao kako izgleda svakodnevni život u kabini kamiona dok prelazi hiljade kilometara širom Evrope.

Snimak njegove jutarnje rutine i uslova u kojima boravi tokom dugih međunarodnih vožnji privukao je stotine hiljada pregleda i reakcija, a mnogi korisnici društvenih mreža istakli su da kabina izgleda "bolje nego hoteli u kojima su boravili".

Naime, u sada već viralnom snimku, vozač je detaljno pokazao unutrašnjost kabine kamiona i način na koji koristi prostor — za spavanje ima preklopni ležaj smešten iza sedišta, koji je standardni deo većine modernih kamiona namenjenih za međunarodni transport.

Nakon buđenja, on uredno slaže posteljinu, presvlači se i obavlja jutarnju higijenu, koristeći mali prostor maksimalno funkcionalno. U kabini postoji i odvojen prostor za prtljag i lične stvari, a posteljinu odlaže ispod kreveta kako bi sve bilo uredno i organizovano.

Zašto je kabina kamiona važna za vozače

Ovakvi uslovi su od ključnog značaja za profesionalne vozače, jer često noće na parkiralištima i odmorištima širom Evrope, bez mogućnosti boravka u hotelima. Zato kabina kamiona mora biti praktična, čista i dobro organizovana, kako bi omogućila odmor tokom dugih i napornih vožnji.

Komentari samo pljušte!

Nakon objave, video je brzo postao viralan, a komentari su preplavljeni pozitivnim reakcijama. Mnogi korisnici su bili iznenađeni veličinom i urednošću prostora:

"Izgleda bolje nego hotel u kojem sam poslednji put bio", "Nisam znao da kamioni imaju ovoliko prostora", "Sanjao sam o životu vozača kamiona, sada još više", samo su neki od komentara korisnika društvenih mreža.

U komentarima su se javili i drugi profesionalni vozači, koji su potvrdili da je kabina ovog beloruskog vozača izuzetno dobro održavana, kao i da moderni kamioni danas nude znatno više prostora i komfora nego što većina ljudi pretpostavlja.