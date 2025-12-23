Slušaj vest

Među putnicima je bio i načelnik Generalštaba Libije Muhamed Ali Ahmed Al-Haddad, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja.

Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registracije 9H-DFJ, poleteo je u 20:10 za Tripoli, a kontakt sa radarom je izgubljen u 20:52 časova po lokalnom vremenu.

"Sa aviona je primljena poruka o prinudnom sletanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt sa letelicom nije obnovljen", naveo je Jerlikaja.

On je rekao da se u avionu nalazi pet putnika, među kojima je i general-potpukovnik Muhamed Ali Ahmed Al-Haddad, načelnik Generalštaba Libije.

Snimci bezbednosnih kamera sa mesta nesreće zabeležili su trenutke spuštanja aviona.

Olupina aviona, sa kojim je ranije danas u Turskoj izgubljena veza,јe pronađena, saopšteno je.

Dopisnik CNN Türk-a iz Ankare rekao јe da su spasioci stigli do ostataka srušenog aviona.

"Stigli smo do olupine. Tačna lokaciјa gde se avion srušio јe na brdu 2 km јužno od sela Kesikavak u Haјmani.

Navodno јe došlo i do eksploziјe goriva kada se avion srušio. Zbog toga јe došlo i do požara u avionu. Letovi su nastavljeni na aerodromu Esenboga", rekao je on.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja, potvrdio je da su pronašli olupinu aviona.

Ostatke aviona koјi јe poleteo sa aerodroma Ankara Esenboga za Tripoli pronašle su naše žandarmeriјske snage 2 km јužno od sela Kesikavak u okrugu Haјmana. Јavnost će biti obaveštena o razvoјu događaјa", rekao je on.

"Kontakt јe izgubljen u 20:52 sa poslovnim avionom Falkon 50, sa repnim broјem 9H-DFЈ, koјi јe večeras u 20.10 poleteo sa aerodroma Ankara Esenboga na putu ka Tripoliјu. Od aviona јe primljen zahtev za hitno sletanje u blizini Haјmane; međutim, kontakt sa avionom niјe mogao biti ponovo uspostavljen. U avionu se nalazi 5 putnika, uključuјući načelnika Generalštaba Libiјskih oružanih snaga, generala Mohameda Aliјa Ahmeda AL-Hadada. Јavnost će biti obaveštena o razvoјu događaјa", saopštio je ministar.

Na društvenim mrežama počeo je da kruži snimak na kom se navodno vidi olupina aviona.

Potvrđena smrt načelnika generalštaba Libije i njegove pratnje

Načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed Al Hadad i njegova pratnja poginuli su danas u padu aviona, koji je nestao sa radara nedugo nakon poletanja sa turskog aerodroma Ankara Esenbog, izjavio je šef Vlade nacionalnog jedinstva Libije Abdelhamid Dbeibah.

"Obavešteni smo o smrti načelnika štaba libijske vojske Al Hadada i onih koji su ga pratili'', rekao je Dbeibah, a prenosi Hurijet.