Porast populacije hobotnica na južnim obalama Engleske posledica je blage zime i prolećem koje je bilo izuzetno toplo. Inače, mediteranske hobotnice naseljavaju vode Engleske, ali u malom broju.

Prema statistikama 1950. godine poslednji put je zabeležen nagli porast hobotnica na ovim prostorima. Naučnici ih smatraju najinteligentnijim beskičmenjacima.

- Lokalni ribari su u svom ulovu imali oko 13 puta više hobotnica nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Ove godine ulovljeno je oko 233 hiljade mediteranskih hobotnica - istakao je Mek Slejter, predstavnik organizacije Wildlife Trust.

U vodama oko južnih obala Engleske, hobotnice su poslednji put su viđene u tako velikom broju 1950. godine, kao i 1900. godine, prema podacima britanskog Udruženja morskih biologa.