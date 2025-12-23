Slušaj vest

Zemljotres magnitude 3,7 stepeni Rihtera zabeležen je u 22.43 časova, na području Rumunije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.3798 i dužine 25.7321, na 30 kilometara od grada Brasova.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 70 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustiteDruštvoSLEDI NAM JOŠ JAČI ZEMLJOTRES! Seizmolog upozorava da je današnji potres sa epicentrom u Rumuniji samo najava još žešćeg
zemljotres.jpg
PlanetaZEMLJOTRES POGODIO NAŠE SUSEDE: Smešten je na dubini od 90 kilometara
zemljotres ilustracija skala
PlanetaTRESLO SE TLO U SRPSKOM KOMŠILUKU: Dva zemljotresa u sat vremena!
zemljotres ilustracija skala
PlanetaTRESLO SE TLO U RUMUNIJI: Detektovan zemljotres jačine 4,2 stepena Rihtera
shutterstock-756769723.jpg
PlanetaJAK ZEMLJOTRES POGODIO SRPSKI KOMŠILUK: Treslo se tlo, službe prate situaciju
zemljotres ilustracija skala
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES U SRPSKOM KOMŠILUKU: Hipocentar na dubini od 140 kilometara
zemljotres ilustracija skala