Vest o padu privatnog aviona u kojem se nalazio načelnik Generalštaba Libije, general Mohamed Al Hadad, dok se vraćao sa zvanične posete Turskoj, izazvala je veliku pažnju.

Vlada u Tripoliju potvrdila je njegovu smrt, kao i smrt još četiri osobe koje su bile u avionu.

Načelnik Generalštaba Libijske vojske bio je jedna od centralnih figura u vojnom rukovodstvu Libije. Rođen je 1967. godine u gradu Misrata, a diplomirao je na Libijskoj vojnog akademiji 1987. godine. Tokom karijere učestvovao je u građanskom ratu 2011. godine i služio u revolucionarnim snagama koje su se borile protiv režima Muamera Gadafija, čime je stekao reputaciju značajnog vojnog lidera u postratnoj Libiji.

Posle pada Gadafija, Al Handat preuzeo je važne uloge u libijskoj vojsci, a 2021. godine imenovan je za načelnika Generalštaba Libijske vojske, vodeći napore na reorganizaciji i ponovnom ujedinjenju vojnih snaga zemlje pod vlašću Vlade nacionalnog jedinstva (GNU).

Tokom svog mandata fokusirao se na obnavljanje vojne moći i jačanje saradnje sa međunarodnim partnerima, uključujući Tursku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Prema izveštajima libijskih medija, njegova strategija integracije milicija i stvaranja jedinstvene vojne strukture bila je ključna za uspostavljanje reda i bezbednosti u Libiji, dok je značajno doprinela i saradnji sa zemljama Severne Afrike i Evrope u cilju očuvanja regionalne sigurnosti.

Avion u kojem se nalazio Al Hadad se srušio na oko dva kilometra udaljenosti od sela Kesikavak u okrugu Hajmana.

Turski ministar pravde Jilmaz Tunč je saopštio da je pokrenuta istraga o padu aviona.