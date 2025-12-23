Slušaj vest

Komadant posade helikoptera Mi-24 koji se srušio tokom borbene misije prošle srede bio je Oleksandar Šemet, rodom iz Černigovske oblasti i nosilac najvišeg državnog odlikovanja - titule Heroja Ukrajine. Upravo je on izvršio poslednji uspešan vazdušni proboj do opkoljene čeličane Azovstalj u Mariupolju u aprilu 2022. godine, piše Ukrajinska pravda.

Porodica je navela da se tragedija dogodila u Čerkaskoj oblasti. Posada je dobila naređenje za poletanje u sredu uveče kako bi presrela ruske dronove Šahed.

Prvi nalazi ukazuju na sudar sa dronom

Helikopter je poleteo i bio je u stalnom kontaktu sa kontrolnim centrom, ali je kasnije nestao sa radara. Na mestu pada pronađena su tela četiri člana posade. Svi su poginuli. Zvanični zaključak o uzrocima i okolnostima nesreće još nije donet, a identifikacija tela je u toku.

„Kasnije, helikopter više nije bio vidljiv na radaru u kontrolnom centru, što je ukazivalo na pad. Smrt je potvrđena. Na mestu nesreće pronađena su četiri tela. Svi članovi posade su poginuli. To je sada činjenica“, rekao je Aleksandrov brat Jurij.

Prema njegovim rečima, početni nalazi ukazuju na sudar helikoptera i drona Šahed. Situaciju je dodatno komplikovala činjenica da je dron, kako se veruje, leteo na izuzetno maloj visini i da ga sistemi za nadzor nisu detektovali.

„Ljudi koji sprovode istragu kažu da nikada nisu videli ništa slično. Helikopter je bio toliko oštećen da je praktično bio rastrgnut. Tela su bila jako izgorela. Još uvek ne znam tačno koja je verzija drona Šahed bila u pitanju“, primetio je Jurij.

Na osnovu dosadašnjih informacija, porodica isključuje mogućnost tehničkog kvara ili greške pilota.

Nedavno je napunio 55 godina

Oleksandar Šemet je rođen u gradu Korjukivka u Černigovskoj oblasti, ali je veći deo života proveo u Lavovskoj oblasti, gde je služio nakon što je završio vojnu akademiju. Učestvovao je u borbenim operacijama na istoku Ukrajine od 2015. godine, a na početku ruske invazije svih razmera branio je Kijev.

Odlikovan je Kozačkim krstom 1. i 2. stepena, i ordenima Danila Galičkog i Bogdana Hmelnickog 3. stepena. Najviše državno priznanje, titulu Heroja Ukrajine sa Ordenom Zlatne zvezde, dobio je za herojsku operaciju u opkoljenom Mariupolju 5. aprila 2022. godine.

„Odleteo je do okupiranog Mariupolja, doneo municiju i medicinsku opremu, a na povratku evakuisao ranjenike. Na povratnom letu su bili pod jakom vatrom, ali je uspeo da spase avion i posadu i bezbedno se vrati“, rekao je njegov brat.

Oleksandar Šemet je 13. decembra napunio 55 godina. Tada su braća poslednji put govorila. Iza njega su ostali majka, supruga i dvoje dece - ćerka i sin, koji je takođe u vojsci, idući očevim stopama.

Dan nakon nesreće, u četvrtak, pres-služba 12. samostalne brigade vojne avijacije nazvane po generalu Viktoru Pavlenku saopštila je da je posada helikoptera Mi-24 poginula tokom borbenog zadatka.

Brigada je opisala gubitak kao nenadoknadiv za ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo i državu, ali tada nije objavila imena poginulih niti detalje nesreće. 12. samostalna brigada vojne avijacije nalazi se u gradu Novi Kaliniv, Lavovska oblast, i direktno je potčinjena Komandi kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine.