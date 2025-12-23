Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su ove nedelje premestile veliki kontigent aviona za specijalne operacije i više teretnih aviona koji prevoze trupe i opremu u karipski region, preneo je danas Vol Strit Džornal (WSJ) pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.

Američki predsednik Donald Tramp prošle sedmice je izjavio da ne isključuje mogućnost rata sa Venecuelom, pošto je naredio naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze i odlaze iz Venecuele, pojačavši pritisak na predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

Tramp je, međutim, odbio da kaže da li je svrgavanje Madura s vlasti njegov krajnji cilj.

"On tačno zna šta ja želim. On to zna bolje nego iko", rekao je Tramp govoreći o predsedniku Venecuele.

Foto: MIGUEL GUTIERREZ/EFE

Tramp je ponovio pretnju kopnenim napadima i poručio da bi za predsednika Venecuele Nikolasa Madura bilo "pametno" da odstupi.

"Nema odgovora. Može da radi šta god želi. Imamo ogromnu armadu - najveću koju smo ikada imali, i najveću koju smo ikada imali u Južnoj Americi. Može da radi šta god želi. U redu je, šta god želi da radi. Ako želi nešto da učini, ako se bude igrao grubo, to će biti zadnji put da se ikada može igrati grubo", rekao je Tramp.

U okviru akcija američkih snaga već je pogođeno 28 brodova kod obala ove zemlje, a u napadima je poginulo preko 100 osoba, pri čemu je Ministarstvo odbrane SAD više puta saopštilo da ciljani brodovi prevoze narkotike namenjene Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema podacima Pentagona, SAD su od septembra izvele više od dvadeset napada na navodne brodove za prevoz droge u Pacifiku i Karibima, pri čemu je ubijeno više od 100 ljudi.

Maksimalne sankcije

Sjedinjene Američke Države saopštile su danas u Ujedinjenim nacijama da će uvesti i sprovoditi maksimalne sankcije da bi uskratile resurse predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru.

"Najozbiljnija pretnja ovoj hemisferi, našem neposrednom susedstvu i Sjedinjenim Američkim Državama dolazi od transnacionalnih terorističkih i kriminalnih grupa", rekao je ambasador SAD pri UN Majk Volc pred Savetom bezbednosti, prenosi Rojters.

"Realnost je da sankcionisani tankeri sa naftom predstavljaju glavni ekonomski oslonac Madura i njegovog nelegitimnog režima. Ti brodovi, takođe, finansiraju narko-terorističku grupu Kartel de los Soles", rekao je Volc.