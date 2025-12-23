Slušaj vest

Američki policajac ubijen je danas u pucnjavi u Vilmingtonu u saveznoj državi Delaver, dok se sumnja da je još nekoliko osoba ranjeno.

Pucnjava se dogodila oko 14 časova po lokalnom, odnosno 20 časova po centralnoevropskom vremenu, posle čega su policijske snage uhapsile osumnjičenog, preneo je Rojters.

"Potvrđeno je da je jedan policajac iz Delvaera ubijen tokom incidenta. Nastavljamo da procenjujemo da li je uzrokovano još štete'', navodi se u saopštenju policije.

Veruje se da je osumnjičeni napadač ranjen i prevezen u bolnicu.

U saopštenju se navodi da se javnosti izbegava područje pucnjave dok traje istraga.