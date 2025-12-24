Slušaj vest

Poljska je instalirala prvi element sistema za borbu protiv dronova na posmatračkoj kuli kod Krinike, blizu granice s Belorusijom, kako bi pratila i neutralisala pretnje iz vazduha.

Radar je postavljen na 70 metara visoku posmatračku kulu u blizini Krinike. Ovo je prvi element sistema za borbu protiv dronova, koji će na kraju biti instaliran na još četiri kule koje su već izgrađene.

"Prvi klaster sistema za borbu protiv dronova se instalira na ovoj kuli, koja će štititi poljsku granicu. Ovaj klaster će biti pušten u rad u januaru", rekao je Marcin Kiervinski, ministar unutrašnjih poslova i uprave Poljske.

Hoće li zid protiv dronova zaštititi evropsko nebo? Foto: Printskrin Youtube

U prvoj fazi, ovaj sistem će otkrivati i pratiti objekte koji prilaze s istoka. Na kraju će takođe biti sposoban da neutralizuje te dronove. Sistem je u potpunosti razvijen i proizveden od strane poljskih kompanija.

U noći 10. septembra, nekoliko ruskih dronova prekršilo je poljski vazdušni prostor. Kao odgovor, Poljska je prvi put koristila avione da obori dronove.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je poljski vazdušni prostor bio prekršen najmanje 19 puta. Tog puta dronovi su prvi put ušli u poljski vazdušni prostor iz Belorusije.

NATO je tada pozvao na primenu svog Članka 4, koji poziva na konsultacije članica Alijanse u slučaju pretnji koje ugrožavaju teritorijalni integritet, političku nezavisnost ili bezbednost neke od članica.

Savez je takođe pokrenuo inicijativu Eastern Sentry radi jačanja odbrane istočnog krila Evrope, što između ostalog uključuje raspoređivanje kopnenih snaga u osam zemalja.