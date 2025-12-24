Slušaj vest

Učesnici pregovaračkog procesa za rešavanje ukrajinske krize trenutno rade na četiri završna dokumenta, rekao je američki ambasador pri NATO Metju Vitaker.

„Na pregovaračkom stolu su četiri dokumenta: mirovni plan od 20 tačaka, multilateralne garancije bezbednosti, specijalne garancije bezbednosti sa američke strane i plan ekonomskog rasta i prosperiteta posle uspostavljanja mira“, rekao je Vitaker za Foks njuz.

Metju Vitaker Foto: Printskrin Youtube

Svi ti dokumenti se razmatraju u realnom vremenu, dodao je on.

„Mislim da sada sasvim dobro razumemo šta hoće Ukrajina. Mislim da pokušavamo da shvatimo šta je Rusija najspremnija da uradi“, rekao je američki ambasador.

Prema njegovim rečima, u procesu rešavanja ukrajinske krize lopta je sada na strani Rusije.