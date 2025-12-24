Slušaj vest

Ukrajina aktivno sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama u okviru mirovnih napora, a ključno je da Rusija ne opstruira taj proces, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

U suprotnom, naveo je on u večernjem video-obraćanju, neophodan je dodatni pritisak na Moskvu, prenosi Ukrinform.

"Ukrajina nikada nije bila niti će biti prepreka miru. Aktivno radimo i činimo sve da postoje dokumenti i da ti dokumenti budu realistični. Najvažnije je da Rusija ne potkopa ovu diplomatiju i da se stoprocentno ozbiljno odnosi prema okončanju rata. Ako to ne bude slučaj, mora da usledi dodatni pritisak na Rusiju. Svet ima sve instrumente da taj pritisak bude delotvoran i da se postigne mir", istakao je Zelenski.

Foto: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

On je dodao da je saslušao izveštaje članova ukrajinskog pregovaračkog tima Rustema Umerova i Andrija Hnatova, koji su se vratili sa sastanaka u SAD sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa.

"Podneli su izveštaj o radnim nacrtima sporazuma koji već postoje, kao i o tačkama koje smo uspeli da dodatno ojačamo. Nastavljamo stalnu komunikaciju sa Amerikom i očekujemo dalji rad. Osećamo da SAD žele da postignu konačni sporazum i sa naše strane postoji puna saradnja", zaključio je Zelenski.

Zelenski je ranije izjavio je da je osnovni paket nacrta dokumenata u okviru mirovnog plana već pripremljen.