Slušaj vest

Nekoliko detonacija odjeknulo je rano jutros u južnom delu Moskve na mestu gde je u ponedeljak u eksploziji automobila-bombe poginuo general-potpukovnik Fanil Sarvarov.

Rojters prenosi da su to objavili ruski Telegram kanali Baza i Šot.

Gardijan navodi da je ruski Istražni komitet objavio da  su u novoj eksploziji automobila ubijena dva saobraćajna policajca i još jedna osoba.

Policajci prišli "sumnjivoj osobi"

Komitet je saopštio da je "eksplozivna naprava aktivirana" kada su policajci prišli "sumnjivoj osobi" u blizini njihovog službenog vozila u ulici Jeletskaja na jugu Moskve.

Ruski zvaničnici su naveli da su blokirali prilaz mestu zločina i da pregledaju snimke nadzornih kamera.

Navodi se da su vlasti saopštile da se eksplozija dogodila u blizini mesta gde je ubijen general Sarvarov.

Snimci emitovani na ruskoj televiziji prikazuju ograđeno područje i veliko prisustvo policije.

2025-12-24 07_49_00-Mario Nawfal on X_ _🚨🇷🇺 MOSCOW ROCKED BY NEW EXPLOSION_ COPS KILLED AT SAME S.png
Foto: Printscreen/X

Prema izjavama očevidaca eksplozija se dogodila oko 1.30 sati po lokalnom vremenu.

Sarvarov je poginuo početkom ove nedelje kada je bomba eksplodirala ispod njegovog automobila na jugu Moskve.

Ruski istražitelji su to opisali kao verovatno ubistvo koje su izvršile ukrajinske obaveštajne službe.

Sarvarovljev automobil je eksplodirao dok se kretao ulicom Jaseneva oko sedam sati ujutru u ponedeljak.

2025-12-24 07_48_07-Mario Nawfal on X_ _🚨🇷🇺 MOSCOW ROCKED BY NEW EXPLOSION_ COPS KILLED AT SAME S.png
Foto: Printscreen/X

U godinu dana ubijena tri ruska generala

Ruski zvaničnici i istaknuti proratni glasovi pozvali su na brzu odmazdu za ovo ubistvo, koje je treći bombaški napad u Moskvi u poslednjih godinu dana u kojem je poginuo neki visoki ruski oficir povezan sa invazijom na Ukrajinu.

Sarvarov (56) je bio na čelu Uprave za operativnu obuku ruske vojske i učestvovao je u ratu u Ukrajini.

Fotografije sa mesta napada na njega koje su objavili istražitelji prikazale su oštećen beli automobil na parkingu u Moskvi.

Veliki delovi karoserije su nedostajali, vozačevo sedište je krvavo, a krhotine razbacane unaokolo.

Ruski general Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Printscreen/Ruski istražni komitet

Na fotografijama su viđeni i teško naoružani pripadnici snaga bezbednosti koji su obezbeđivali mesto napada.

Istražni komitet je potvrdio da je Sarvarov učestvovao u ratu u Ukrajini, ali nisu izneli dodatne detalje.

Prema državnoj novinskoj agenciji Tas, Sarvarovljeva vojna karijera uključivala je službu u Siriji 2015. i 2016. godine, kao i borbe protiv pobunjenika u Čečeniji tokom devedesetih, a na poslednju dužnost unapređen je 2016. godine.

General Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia, Mehmet Yaren Bozgun / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Smrt Sarvarova dogodila se gotovo tačno godinu dana nakon što je u sličnoj eksploziji u Moskvi ubijen general-pukovnik Igor Kirilov.

On je stradao od eksplozivne naprave pričvršćene za skuter dok je izlazio iz stambene zgrade.

Odgovornost za taj napad preuzela je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).

U aprilu ove godine je još jedan ruski general, Jaroslav Moskalik, ubijen u eksploziji automobila u predgrađu Moskve.

Ruski istražitelji su tada saopštili da je bio pod nadzorom pre napada i za umešanost optužili ukrajinske tajne službe.

(Kurir.rs/Reuters/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaTRU PUTINOVA GENERALA BRUTALNO LIKVIDIRANA ZA GODINU DANA Smaknuti po skoro istom scenariju, a momenat za poslednje ubistvo je pažljivo odabran (FOTO)
gor Kirilov Jaroslav Moskalik Fanil Sarvarov
PlanetaBOMBA EKSPLODIRALA ISPOD NJEGA, SKONČAO U NAJGORIM MUKAMA Ko je ruski general koji je ubijen u Moskvi? Šef ključnog sektora, bio na ukrajinskoj LISTI ZA ODSTREL
general Fanil Sarvarov
PlanetaRUSKI GENERAL RAZNET BOMBOM U MOSKVI! Ubijen prekaljeni oficir, ratovao od Kavkaza do Sirije: Horor prizor nasred ulice, auto potpuno SPRŽEN (FOTO/VIDEO)
Ubijen general Fanil Sarvarov Moskva
PlanetaRINGO JE BIVŠI POLICAJAC I TVRDI DA NE RADI ZA PUTINA: On i kolege iz AfD ipak mnogo postavljaju OVA PITANJA zbog kojih se sumnja na nemačkog "TROJANSKOG KONJA"
Vladimir Putin Ringo Milman altertnativa za Nemačku AFD