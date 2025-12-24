Slušaj vest

Nekoliko detonacija odjeknulo je rano jutros u južnom delu Moskve na mestu gde je u ponedeljak u eksploziji automobila-bombe poginuo general-potpukovnik Fanil Sarvarov.

Rojters prenosi da su to objavili ruski Telegram kanali Baza i Šot.

Gardijan navodi da je ruski Istražni komitet objavio da su u novoj eksploziji automobila ubijena dva saobraćajna policajca i još jedna osoba.

Policajci prišli "sumnjivoj osobi"

Komitet je saopštio da je "eksplozivna naprava aktivirana" kada su policajci prišli "sumnjivoj osobi" u blizini njihovog službenog vozila u ulici Jeletskaja na jugu Moskve.

Ruski zvaničnici su naveli da su blokirali prilaz mestu zločina i da pregledaju snimke nadzornih kamera.

Navodi se da su vlasti saopštile da se eksplozija dogodila u blizini mesta gde je ubijen general Sarvarov.

Snimci emitovani na ruskoj televiziji prikazuju ograđeno područje i veliko prisustvo policije.

Foto: Printscreen/X

Prema izjavama očevidaca eksplozija se dogodila oko 1.30 sati po lokalnom vremenu.

Sarvarov je poginuo početkom ove nedelje kada je bomba eksplodirala ispod njegovog automobila na jugu Moskve.

Ruski istražitelji su to opisali kao verovatno ubistvo koje su izvršile ukrajinske obaveštajne službe.

Sarvarovljev automobil je eksplodirao dok se kretao ulicom Jaseneva oko sedam sati ujutru u ponedeljak.

Foto: Printscreen/X

U godinu dana ubijena tri ruska generala

Ruski zvaničnici i istaknuti proratni glasovi pozvali su na brzu odmazdu za ovo ubistvo, koje je treći bombaški napad u Moskvi u poslednjih godinu dana u kojem je poginuo neki visoki ruski oficir povezan sa invazijom na Ukrajinu.

Sarvarov (56) je bio na čelu Uprave za operativnu obuku ruske vojske i učestvovao je u ratu u Ukrajini.

Fotografije sa mesta napada na njega koje su objavili istražitelji prikazale su oštećen beli automobil na parkingu u Moskvi.

Veliki delovi karoserije su nedostajali, vozačevo sedište je krvavo, a krhotine razbacane unaokolo.

1/5 Vidi galeriju Ruski general Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Printscreen/Ruski istražni komitet

Na fotografijama su viđeni i teško naoružani pripadnici snaga bezbednosti koji su obezbeđivali mesto napada.

Istražni komitet je potvrdio da je Sarvarov učestvovao u ratu u Ukrajini, ali nisu izneli dodatne detalje.

Prema državnoj novinskoj agenciji Tas, Sarvarovljeva vojna karijera uključivala je službu u Siriji 2015. i 2016. godine, kao i borbe protiv pobunjenika u Čečeniji tokom devedesetih, a na poslednju dužnost unapređen je 2016. godine.

1/5 Vidi galeriju General Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia, Mehmet Yaren Bozgun / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Smrt Sarvarova dogodila se gotovo tačno godinu dana nakon što je u sličnoj eksploziji u Moskvi ubijen general-pukovnik Igor Kirilov.

On je stradao od eksplozivne naprave pričvršćene za skuter dok je izlazio iz stambene zgrade.

Odgovornost za taj napad preuzela je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).

U aprilu ove godine je još jedan ruski general, Jaroslav Moskalik, ubijen u eksploziji automobila u predgrađu Moskve.