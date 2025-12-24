Slušaj vest

Zaštitna kupola izgrađena iznad nuklearne elektrane u Černobilju mogla bi da se sruši zbog ruskog napada izvedenog ranije ove godine.

To je u intervjuu za AFP juče kazao direktor elektrane Serhij Tarakanov.

- Niko ne može da garantuje da će kupola ostati na mestu nakon toga (napada u februaru). To je glavna pretnja - upozorio je Tarakanov.

U havariji koja se dogodila u aprilu 1986. istopilo se jezgro četvrtog reaktora černobiljske nuklearke, što je dovelo do zatvaranja tog objekta iz kojeg se širila radijacija, a mnogo kasnije je iznad oštećenog reaktora postavljena zaštitna kupola.

- Moglo bi da bude potrebno tri do četiri godine da se zaštitna struktura potpuno obnovi - rekao je Tarakanov.

On je dodao da bi u slučaju još jednog vazdušnog udara u kupolu pre nego što se popravke završe njena unutrašnja konstrukcija mogla da se potpuno uruši.

Unutrašnji sarkofag oko reaktora kao privremeno rešenje je izgrađen ubrzo nakon eksplozije 1986. godine u nastojanju da se obuzda topljenje jezgra.

- Ako ga direktno pogodi raketa ili dron, ili ako samo padne negde u blizini, na primer, (raketa) Iskander , ne daj Bože, to će izazvati mini-zemljotres na tom području - kazao je Tarakanov.

Spoljna zaštitna kupola je postavljena 2019.

U aprilu ove godine je Svetlana Grinčuk, tadašnja ukrajinska ministarka zaštite životne sredine, upozorila da je sarkofag delimično izgubio funkcionalnost i da ga je potrebno popraviti kako bi se sprečilo curenje nakon ruskog napada izvedenog sredinom februara.

Nuklearna elektrana Černobilj se nalazi oko 130 kilometara severno od Kijeva i samo 15 kilometara od granice Ukrajine sa Belorusijom.

Na početku opšte ruske invazije na Ukrajinu nakratko su je zauzele ruske trupe, koje su se ubrzo povukle.