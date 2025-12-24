ČERNOBILJ MOŽE DA SE URUŠI I BEZ NOVOG RUSKOG NAPADA! Upozorenje direktora nuklearke na opasnost od katastrofe "Ako ISKANDER padne blizu, to je MINI-ZEMLJOTRES"
Zaštitna kupola izgrađena iznad nuklearne elektrane u Černobilju mogla bi da se sruši zbog ruskog napada izvedenog ranije ove godine.
To je u intervjuu za AFP juče kazao direktor elektrane Serhij Tarakanov.
- Niko ne može da garantuje da će kupola ostati na mestu nakon toga (napada u februaru). To je glavna pretnja - upozorio je Tarakanov.
U havariji koja se dogodila u aprilu 1986. istopilo se jezgro četvrtog reaktora černobiljske nuklearke, što je dovelo do zatvaranja tog objekta iz kojeg se širila radijacija, a mnogo kasnije je iznad oštećenog reaktora postavljena zaštitna kupola.
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je 5. decembra da kupola izgrađena da bi se sprečilo dalje curenje zračenja mora pod hitno da bude popravljena nakon što je ruski napad dronom ranije ove godine oštetio čeličnu konstrukciju, napravivši veliku rupu i mnogih manjih na kupoli nakon požara.
- Moglo bi da bude potrebno tri do četiri godine da se zaštitna struktura potpuno obnovi - rekao je Tarakanov.
On je dodao da bi u slučaju još jednog vazdušnog udara u kupolu pre nego što se popravke završe njena unutrašnja konstrukcija mogla da se potpuno uruši.
Unutrašnji sarkofag oko reaktora kao privremeno rešenje je izgrađen ubrzo nakon eksplozije 1986. godine u nastojanju da se obuzda topljenje jezgra.
- Ako ga direktno pogodi raketa ili dron, ili ako samo padne negde u blizini, na primer, (raketa) Iskander , ne daj Bože, to će izazvati mini-zemljotres na tom području - kazao je Tarakanov.
Spoljna zaštitna kupola je postavljena 2019.
U aprilu ove godine je Svetlana Grinčuk, tadašnja ukrajinska ministarka zaštite životne sredine, upozorila da je sarkofag delimično izgubio funkcionalnost i da ga je potrebno popraviti kako bi se sprečilo curenje nakon ruskog napada izvedenog sredinom februara.
Nuklearna elektrana Černobilj se nalazi oko 130 kilometara severno od Kijeva i samo 15 kilometara od granice Ukrajine sa Belorusijom.
Na početku opšte ruske invazije na Ukrajinu nakratko su je zauzele ruske trupe, koje su se ubrzo povukle.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)