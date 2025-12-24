Slušaj vest

Ukrajina i SAD su pripremile nacrt revidiranog mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, koje je predstavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Početni plan od 28 tačaka, koji je efikasno gurnuo Ukrajinu ka kapitulaciji, prerađen je u okvir od 20 tačaka, koji je predsednik Volodimir Zelenski predstavio novinarima.

Pored toga, razvijen je nacrt trostranih garancija bezbednosti između Ukrajine, SAD i Evrope, kao i bilateralni sporazum o garancijama bezbednosti između Ukrajine i SAD. Još jedan dokument između Kijeva i Vašingtona fokusiran je na ekonomsku saradnju i opisan je kao „mapa puta za prosperitet Ukrajine“.

„Postigli smo značajan napredak ka finalizaciji dokumenata“, rekao je Zelenski.

Očekuje se da će SAD dostaviti nacrt od 20 tačaka Moskvi kasnije 24. decembra. Ako bude odobren, konačni dokument moraju potpisati lideri Ukrajine, SAD, Evrope i Rusije. Ko će potpisati potencijalni sporazum sa evropske strane tek treba da se odluči.

Sporazum mora ratifikovati ukrajinski parlament ili biti izglasan na referendumu

Očekuje se da će prekid vatre početi čim sporazum bude potpisan. Da bi sporazum stupio na snagu, mora ga ratifikovati ukrajinski parlament i/ili ga podržati narod Ukrajine na referendumu koji bi se potencijalno mogao održati u roku od 60 dana.

Do sada, Ukrajina i SAD nisu postigle dogovor o dva glavna pitanja u revidiranom planu, tačkama 12 i 14 - kontroli nad ruskom okupiranom nuklearnom elektranom Zaporožje i kontroli nad regionom Donbasa, koji je razoren ratom od 2014. godine.

Sporazum takođe ne pominje težnje Ukrajine ka članstvu u NATO-u.

Kijevski „Indipendent“ objavljuje nacrt potencijalnog mirovnog plana od 20 tačaka, koji su razvile Ukrajina i SAD, a predstavio i parafrazirao predsednik Ukrajine.

Svih 20 tačaka

1. Potpisnici potvrđuju da je Ukrajina suverena država.

2. Dokument predstavlja potpun i nesumnjiv sporazum o nenapadanju između Rusije i Ukrajine. Biće uspostavljen mehanizam za praćenje kako bi se nadgledala linija sukoba korišćenjem satelitskog bespilotnog nadzora, osiguravajući rano otkrivanje kršenja.

3. Ukrajina će dobiti bezbednosne garancije.

4. Veličina ukrajinskih oružanih snaga ostaće na 800.000 pripadnika tokom mirskog vremena.

Bezbednosne garancije

5. SAD, NATO i evropske države potpisnice pružiće Ukrajini garancije „slične Članu 5“. Važe sledeće tačke:

A) Ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, biće pokrenut koordinisani vojni odgovor i sve globalne sankcije protiv Rusije biće vraćene.

B) Ako Ukrajina izvrši invaziju na Rusiju ili otvori vatru na rusku teritoriju bez provokacije, bezbednosne garancije će se smatrati nevažećim. Ako Rusija otvori vatru na Ukrajinu, bezbednosne garancije će stupiti na snagu.

C) SAD će dobiti nadoknadu za pružanje bezbednosnih garancija. (Ova odredba je uklonjena.)

D) Ranije potpisani bilateralni bezbednosni sporazumi između Ukrajine i oko 30 zemalja ostaće na snazi.

6. Rusija će formalizovati svoj stav o nenapadanju prema Evropi i Ukrajini u svim potrebnim zakonima i dokumentima, ratifikujući ih od strane ruske Državne dume.

Članstvo u EU

7. Ukrajina će postati članica EU u jasno određenom trenutku i dobiće kratkoročni preferencijalni pristup evropskom tržištu.

„Od danas, vreme pristupanja Ukrajine je bilateralna diskusija između Sjedinjenih Država i Ukrajine, za sada bez evropske potvrde“, rekao je Zelenski.

„Članstvo u Evropskoj uniji je takođe naša garancija bezbednosti i stoga želimo da odredimo datum — kada će se to dogoditi. Na primer, 2027. ili 2028.“

8. Ukrajina će dobiti globalni razvojni paket, detaljno opisan u posebnom sporazumu, koji pokriva različite ekonomske oblasti:

A) Biće stvoren razvojni fond za ulaganje u brzorastuće industrije, uključujući tehnologiju, centre podataka i veštačku inteligenciju.

B) SAD i američke kompanije će sarađivati sa Ukrajinom kako bi zajednički investirale u obnovu, modernizaciju i rad ukrajinske gasne infrastrukture, uključujući cevovode i skladišta.

C) Zajednički će se uložiti napori u obnovu ratom razorenih područja, fokusirajući se na obnavljanje i modernizaciju gradova i stambenih naselja.

D) Razvoj infrastrukture će biti prioritet.

E) Vađenje minerala i prirodnih resursa će biti prošireno.

F) Svetska banka će obezbediti poseban paket finansiranja za podršku ubrzanju ovih napora.

G) Biće osnovana radna grupa na visokom nivou, uključujući imenovanje vodećeg globalnog finansijskog stručnjaka za administratora prosperiteta koji će nadgledati sprovođenje strateškog plana oporavka i budućeg prosperiteta.

9. Biće osnovano nekoliko fondova za rešavanje problema obnove ukrajinske ekonomije, rekonstrukcije oštećenih područja i regiona i humanitarnih pitanja. Cilj je... da mobiliše 800 milijardi dolara, što je procenjena vrednost štete od ruskog rata.

10. Ukrajina će ubrzati proces pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD.

Nenukelarna država, kontrola nad nukelarkom Zaporožje

11. Ukrajina potvrđuje svoju posvećenost da ostane nenuklearna država, u skladu sa Sporazumom o neširenju nuklearnog oružja.

12. Kontrola nad Zaporoškoj nuklearnom elektranom i obnova Kahovske hidroelektrane.

Vašington predlaže da Zaporoškoj nuklearnoj elektrani zajednički upravljaju Ukrajina, Rusija i SAD, pri čemu svaka zemlja kontroliše 33%, a SAD budu glavni nadzornik elektrane.

Ukrajina se protivi ruskoj kontroli nad elektranom. Kijev predlaže da elektranom upravlja zajedničko preduzeće koje čine SAD i Ukrajina, gde će 50% proizvedene električne energije ići na teritorije pod kontrolom Ukrajine, dok će SAD određivati raspodelu preostalih 50%.

„Verujemo da bi se sve ovo odvijalo i bezbedno funkcionisalo, Zaporoška nuklearna elektrana, grad Enerhodar i Kahovska hidroelektrana moraju demilitarizovati, jer se trenutno tamo nalaze ruske trupe i rat, i ne postoji potreban nivo bezbednosti“, rekao je Zelenski.

13. Ukrajina i Rusija će uvesti školske kurseve koji promovišu razumevanje i toleranciju različitih kultura, bore se protiv rasizma i predrasuda. Ukrajina će odobriti pravila EU o verskoj toleranciji i zaštiti jezika manjina.

Linija fronta u Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti

14. U Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, linija vojnih položaja na dan potpisivanja biće priznata kao de fakto linija fronta.

A) Da se ​​utvrdi kretanje trupa potrebno za okončanje rata i uspostavljanje potencijalnih „slobodnih ekonomskih zona“, pri čemu Rusija povuče svoje trupe iz ovih područja.

B) Rusija mora da povuče svoje trupe iz okupiranih delova Dnjepropetrovske, Nikolajevske, Sumske i Harkovske oblasti da bi sporazum stupio na snagu.

C) Međunarodne snage će biti raspoređene duž linije fronta kako bi pratile sprovođenje sporazuma.

D) Strane se slažu da poštuju pravila i obaveze koje nameću Ženevske konvencije iz 1949. i njihovi dodatni protokoli, uključujući univerzalna ljudska prava.

„Dakle, nalazimo se u situaciji gde Rusi žele da se povučemo iz Donjecke oblasti, dok Amerikanci pokušavaju da pronađu način da se ne povučemo jer smo protiv povlačenja“, rekao je Zelenski.

„Oni traže demilitarizovanu zonu ili slobodnu ekonomsku zonu, što znači format koji bi mogao da zadovolji obe strane. Mi smatramo slobodnu ekonomsku zonu potencijalnom opcijom za suverenu državu da izabere takav put. Borili smo se za jednu reč — 'potencijal'. Verujemo da takve potencijalne ekonomske zone mogu postojati“, dodao je.

„Mi kažemo: ako su svi regioni uključeni i ako ostanemo tamo gde jesmo, onda ćemo postići sporazum. Zato ovde piše 'potencijalne zone'. Ali ako se ne složimo da 'ostanemo tamo gde jesmo', postoje dve opcije: ili se rat nastavlja, ili će se morati nešto odlučiti u vezi sa svim potencijalnim ekonomskim zonama.“

15. Rusija i Ukrajina se obavezuju da će se uzdržati od upotrebe sile za izmenu teritorijalnih aranžmana i da će sve sporove rešavati diplomatskim sredstvima.

Korišćenje Dnjepra i Crnog mora od strane Ukrajine

16. Rusija neće ometati korišćenje reke Dnjepar i Crnog mora od strane Ukrajine u komercijalne svrhe. Poseban pomorski sporazum će osigurati slobodu plovidbe i transporta, a Kinburnska prevoja, koju je okupirala Rusija, biće demilitarizovana.

17. Osnivanje humanitarnog komiteta koji će obezbediti sledeće:

A) Razmena zatvorenika svi za sve.

B) Svi pritvoreni civili, uključujući decu i političke zatvorenike, biće oslobođeni.

C) Biće preduzete mere za rešavanje problema i ublažavanje patnje žrtava sukoba.

18. Ukrajina mora održati predsedničke izbore što je pre moguće nakon potpisivanja sporazuma.

19. Sporazum će biti pravno obavezujući. Njegovu primenu će pratiti Savet za mir, kojim predsedava Tramp. Ukrajina, Evropa, NATO, Rusija i SAD će biti deo ovog procesa. Kršenje će dovesti do sankcija.