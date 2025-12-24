Slušaj vest

Dve eksplozije u staračkom domu severoistočno od Filadelfije usmrtile su jednu stanarku i jednog zaposlenog, a povredile još 20 osoba, saopštili su zvaničnici u utorak.

Eksplozije u centru Bristol Health and Rehab Center u opštini Bristol, u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, poznatom i kao starački dom Silver Lake, izazvale su veliki požar i dovele do urušavanja zgrade, rekao je guverner Pensilvanije Džoš Šapiro, zajedno sa drugim zvaničnicima, na konferenciji za novinare u utorak uveče, javlja The New York Times.

Prva eksplozija dogodila se oko 14.15 časova, a vatrogasci su spasavali ljude zarobljene u oknima liftova, stepeništima i urušenom podrumu, rekao je načelnik Dipolito.

"Jedan policajac je bukvalno prebacio dve osobe preko ramena i trčao sa njima kako bi pomogao", rekao je on. Stanovnici tog područja takođe su se brzo okupili na licu mesta kako bi ponudili pomoć, dodao je.

Nedugo nakon što su vatrogasci izvukli osobe koje su pronašli, došlo je do druge eksplozije, rekao je načelnik. Teška mehanizacija, psi i sonar oprema koriste se za nastavak pretrage ruševina.

Prema zapisnicima inspekcija, ustanova više puta nije bila u skladu sa državnim i saveznim zdravstvenim propisima. Dobila je novo rukovodstvo 1. decembra, rekao je guverner Šapiro, dodajući da je plan za unapređenje standarda ustanove uveden nakon posete državnog zdravstvenog odeljenja 10. decembra.

1/7 Vidi galeriju Požar u staračkom domu u Pensilvaniji Foto: Printscreen/BBC

Opština Bristol proglasila lokalno vanredno stanje

Opština Bristol proglasila je lokalno vanredno stanje. Starački dom je u saopštenju naveo da sarađuje sa zvaničnicima kako bi se utvrdio uzrok i razmere eksplozije.

Nakon eksplozija, više osoba prevezeno je u bolnicu Lower Bucks, koja se nalazi u blizini staračkog doma, iako nije bilo jasno koliko je pacijenata primljeno. U utorak uveče, unutar bolnice, preživeli iz eksplozija ležali su na nosilima sa maskama za kiseonik, čekajući transport sanitetskim vozilima u druge obližnje bolnice.

Medicinski centar St. Mary, još jedna bolnica u okrugu Bucks, koji obuhvata i opštinu Bristol, primio je pet pacijenata iz eksplozije, rekao je Džejson Grifit, portparol regionalnog zdravstvenog sistema Trinity Health Mid-Atlantic. Jedna osoba je bila u kritičnom stanju, rekao je Grifit, dok su tri osobe otpuštene.

Greg Volnomijevski rekao je da je dobio vrlo malo informacija o svom 86-godišnjem ocu, Valteru Volnomijevskom, koji je prebačen u bolnicu Lower Bucks.

"Ima demenciju i u invalidskim je kolicima", rekao je Greg Volnomijevski, koji je u subotu posetio oca u staračkom domu. Rekao je da se soba njegovog oca nalazila blizu rekreativnog centra unutar zgrade i da je taj centar prepoznao na snimcima eksplozija.

Nedugo posle 14 časova u utorak, ekipe kompanije PECO, energetske firme koja opslužuje region, reagovale su na dojave o mirisu gasa u staračkom domu, rekao je Greg Smor, direktor komunikacija u kompaniji Exelon, matičnoj firmi PECO-a. "Dok su ekipe bile na licu mesta, došlo je do eksplozije u objektu", rekao je Smor.

Ekipe su potom isključile prirodni gas i električnu energiju u objektu radi bezbednosti hitnih službi, dodao je. Još uvek nije poznato da li su oprema kompanije ili gas bili uključeni u eksplozije, rekao je Smor.

Art Viron (49), vlasnik obližnje stomatološke ordinacije koja je povremeno primala pacijente iz staračkog doma, rekao je da je snaga eksplozije razvalila ulazna vrata njegove ordinacije, koja se nalazi dva bloka dalje. Kada su on i njegovo osoblje istrčali napolje da vide šta se dešava, dočekao ih je stub crnog dima koji se dizao u nebo, rekao je. Posmatrao je kako ambulantna i policijska vozila odvoze spašene ljude, dok su se zaposleni iz staračkog doma međusobno grlili na ulici.

"Video sam medicinske sestre kako izlaze i grle se, jer pretpostavljam da nisu znale ko je preživeo, a ko nije", rekao je. "To je bilo prilično teško za gledanje."

Za one koji su veći deo utorka proveli pokušavajući da ponovo stupe u kontakt sa svojim najmilijima, čekanje je bilo mučno. Ranije tokom večeri, Ketlin O’Donel (52), iz Morisvila u Pensilvaniji, rekla je da je "bolesna od brige" dok je pokušavala da sazna sudbinu svoje sestre, Sandre Hart, koja živi u staračkom domu. Hart (57) ima oštećenje mozga i paralizovana je, rekla je O’Donel.

"Zvala sam, i niko mi nije mogao reći gde je ili u kakvom je stanju", rekla je O’Donel u lokalnoj srednjoj školi koja je bila pretvorena u centar za ponovno spajanje porodica. U školi su joj rekli da ode u bolnicu Lower Bucks kako bi pronašla sestru.

Sin Ketlin O’Donel, Adam O’Donel, proveo je veći deo večeri vozeći majku u potrazi za Hart. Na kraju su dobili dobre vesti. "Potpuno sam presrećna jer znam da je živa", rekla je O’Donel. "Samo se nadam da je u dobrom stanju."