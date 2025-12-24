Slušaj vest

Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Tajvan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara, nedaleko od morske obale, sa kopnene strane, nedaleko od grada Juđinga.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se nije osetio snažno, ali su ljudi koji žive u višespratnicama osetili blago ljuljanje.

Za sada nema izveštaja o povredama ili materijalnoj šteti.

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na opasnost od cunamija u regionu, rekavši da se mogu očekivati talasi veliki i do jednog metra.