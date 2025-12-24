NEVEROVATAN PODUHVAT, RUSIJA POMERA GRANICE MOGUĆEG? Plan Moskve da gradi strateški objekat na Mesecu ZAPREPASTIO SVET!
Rusija planira da u narednoj deceniji postavi nuklearnu elektranu na Mesec kako bi napajala svoj lunarni svemirski program i zajedničku rusko-kinesku istraživačku stanicu, dok velike sile žure da istraže jedini prirodni satelit Zemlje.
Od kada je sovjetski kosmonaut Jurij Gagarin postao prvi čovek u svemiru 1961. godine, Rusija se ponosila kao vodeća sila u istraživanju svemira, ali je poslednjih decenija zaostajala za Sjedinjenim Državama i sve više za Kinom.
Ruske ambicije su pretrpele težak udarac u avgustu 2023. godine kada se njena bespilotna misija Luna-25 srušila na površinu Meseca dok je pokušavala da sleti, a Ilon Mask je revolucionisao lansiranje svemirskih letelica – što je nekada bila ruska specijalnost.
Ruska državna svemirska korporacija Roskosmos objavila je planove za izgradnju lunarne elektrane do 2036. godine, potpisavši ugovor sa vazduhoplovnom kompanijom Lavočkin Asošijejšn o tome.
Svrha elektrane da napaja ruski lunarni program
Roskosmos je saopštio da je svrha elektrane da napaja ruski lunarni program, uključujući rovere, opservatoriju i infrastrukturu za zajedničku rusko-kinesku međunarodnu lunarnu istraživačku stanicu.
„Projekat je važan korak ka stvaranju stalno operativne naučne lunarne stanice i prelasku sa jednokratnih misija na dugoročni program istraživanja Meseca“, saopštio je Roskosmos.
Roskosmos nije konkretno rekao da će postrojenje biti nuklearno, ali je rekao da su među učesnicima ruska državna nuklearna korporacija Rosatom i Kurčatovljev institut, vodeći ruski institut za nuklearna istraživanja.
Šef Roskosmosa Dmitrij Bakanov rekao je u junu da je jedan od ciljeva korporacije instaliranje nuklearne elektrane na Mesecu i istraživanje Venere, poznate kao Zemljina „sestrinska“ planeta.
Mesec, koji je udaljen 384.400 km od naše planete, ublažava Zemljino kolebanje na svojoj osi, što obezbeđuje stabilniju klimu. Takođe izaziva plimu i oseku u svetskim okeanima.
