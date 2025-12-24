Slušaj vest

Rusija planira da u narednoj deceniji postavi nuklearnu elektranu na Mesec kako bi napajala svoj lunarni svemirski program i zajedničku rusko-kinesku istraživačku stanicu, dok velike sile žure da istraže jedini prirodni satelit Zemlje.

Od kada je sovjetski kosmonaut Jurij Gagarin postao prvi čovek u svemiru 1961. godine, Rusija se ponosila kao vodeća sila u istraživanju svemira, ali je poslednjih decenija zaostajala za Sjedinjenim Državama i sve više za Kinom.

1/6 Vidi galeriju Jurij Gagarin je prvi čovek u svemiru Foto: fine-art-images / akg-images / Profimedia, Бушухин Валерий / TASS / Profimedia, Соболев Валентин / TASS / Profimedia

Ruske ambicije su pretrpele težak udarac u avgustu 2023. godine kada se njena bespilotna misija Luna-25 srušila na površinu Meseca dok je pokušavala da sleti, a Ilon Mask je revolucionisao lansiranje svemirskih letelica – što je nekada bila ruska specijalnost.

Ruska državna svemirska korporacija Roskosmos objavila je planove za izgradnju lunarne elektrane do 2036. godine, potpisavši ugovor sa vazduhoplovnom kompanijom Lavočkin Asošijejšn o tome.

Svrha elektrane da napaja ruski lunarni program

Roskosmos je saopštio da je svrha elektrane da napaja ruski lunarni program, uključujući rovere, opservatoriju i infrastrukturu za zajedničku rusko-kinesku međunarodnu lunarnu istraživačku stanicu.

„Projekat je važan korak ka stvaranju stalno operativne naučne lunarne stanice i prelasku sa jednokratnih misija na dugoročni program istraživanja Meseca“, saopštio je Roskosmos.

1/6 Vidi galeriju ČAROBNO: Nova kapsula za izlet u svemir pomoću balona! Foto: Profimedia

Roskosmos nije konkretno rekao da će postrojenje biti nuklearno, ali je rekao da su među učesnicima ruska državna nuklearna korporacija Rosatom i Kurčatovljev institut, vodeći ruski institut za nuklearna istraživanja.

Šef Roskosmosa Dmitrij Bakanov rekao je u junu da je jedan od ciljeva korporacije instaliranje nuklearne elektrane na Mesecu i istraživanje Venere, poznate kao Zemljina „sestrinska“ planeta.