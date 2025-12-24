Slušaj vest

Primirje između Izraela i Libana predviđa da libanska militantna grupa Hezbolah mora biti razoružana do 31. decembra, a kako se taj rok približava, rastu tenzije, ali i strahovi od građanskog rata ili izraelskih napada.

Dojče vele (DW) podseća da je gotovo odmah nakon napada na Izrael, koji je 7. oktobra 2023. izvela militantna grupa Hamas iz Gaze, izraelska vojska počela je napade i na Hezbolah u Libanu.

Hezbolah je deo mreže proiranskih paravojnih milicija, koje se već dugo protive Izraelu i SAD a deluju iz Jemena, Iraka, Sirije i Libana.

Hezbolah, međutim, nije samo paravojska, već i važna politička i društvena snaga u Libanu, često opisana kao „država u državi", sa socijalnom mrežom i vojnom snagom koja parira regularnim libanskim institucijama.

Između oktobra 2023. i novembra 2024. izraelska vojska je kopnenim i vazdušnim napadima napadala Hezbolah i Liban.

U novembru prošle godine je, uz posredovanje Francuske i SAD, dogovoreno primirje, čiji je jedan od uslova bio da Liban do 31. decembra razoruža Hezbolah. Zauzvrat, Izrael je trebalo da obustavi napade na Liban i povuče svoje trupe.

Kako se taj rok približava, libanske vlasti su pod pritiskom da dokažu da razoružavaju Hezbolah.

Tvrde da su postigle mnogo.

Libanske oružane snage (LAF) kažu da su uništili toliko skladišta oružja da je Hezbolah ostao bez eksploziva.

Ali, kako posmatrači često ističu, to je teško proveriti.

Takođe, i dalje traje spor oko toga da li se razoružavanje odnosi samo na jug zemlje, bliže izraelskoj granici, ili na ceo Liban.

Pored toga, uprkos primirju, Izrael još od novembra gotovo svakodnevno bombarduje Liban, pri čemu je poginulo više od 120 libanskih civila, a izraelske trupe se nisu u potpunosti povukle.

Ko će prvi da popusti?

„Obe strane tvrde da ona druga ne poštuje primirje, pa ga ni same poštuju", kaže za DW Dejvid Vud, viši analitičar za Liban u istraživačkom centru Krajsis grup. „Pitanje je ko će prvi popustiti."

Na primer, Izrael kaže da će u potpunosti povući svoje vojnike iz Libana tek kada Hezbolah bude razoružan.

Hezbolah, sa druge strane, tvrdi da će to učiniti tek kada izraelski vojnici odu i Izrael prestane da bombarduje zemlju – i to uprkos jasnoj izraelskoj vojnoj nadmoći, ističe Vud.

Libanska država se našla između dve vatre i poslednjih sedmica je pod sve većim pritiskom Izraela i SAD.

Liban je već sedam godina u dubokoj ekonomskoj krizi, a libanska vojska zavisi od strane pomoći.

SAD su poručile da će, ako LAF ne ubrza razoružavanje Hezbolaha, prekinuti finansiranje vojske.

Ali ako bi LAF ostao bez sredstava, očito više ne bi mogao da sprovodi razoružavanje.

I Izrael vrši pritisak na Liban.

Ministar odbrane Izrael Kac nedavno je upozorio da će, ako se proces razoružavanja ne ubrza, Izrael ponovo eskalirati vojne operacije u Libanu.

Međutim, prema mišljenju Nilolasa Blenforda, višeg saradnika Atlantskog saveta za Bliski istok, izraelsko bombardovanje zapravo otežava taj proces.

„Ratoborne akcije Izraela, što je ironija, potkopavaju proces razoružavanja Hezbolaha", napisao je u oktobarskom izveštaju. „Kada bi se Izrael povukao sa libanske teritorije i značajno smanjio vojne operacije, to bi stavilo Hezbolah pod mnogo veći pritisak da se odrekne oružja."

Hezbolah tvrdi da libanska vlada ne čini ništa kako bi zaustavila Izrael i da on brani zemlju jer stvarna vlast to ne može ili ne želi.

„Rezultat svega ovoga je potencijalni zastoj", objašnjava Blenford. „Čak i ako Hezbolah ostane tvrdoglav i odbije da preda oružje, libanska vlada ne može, neće i ne sme da rasporedi pripadnike regularne vojske LAF protiv te stranke, jer bi to gotovo sigurno dovelo do raspada vojske i potencijalno izazvalo građanski rat."

Čak i da LAF može vojno da deluje protiv Hezbolaha, to ne bi učinio zbog straha od narušavanja krhkog političkog balansa u zemlji, dodaje on.

„Liban je zarobljen u nizu nemogućih zahteva", napisala je novinarka i komentatorka Hala Džaber prošle sedmice za portal Midl ist aj. „Razoružajte svoje jedino sredstvo odvraćanja, ali očekujte zaštitu; oslonite se na vojsku, ali joj uskratite oružje; verujte diplomatiji, ali prihvatite bombe sledećeg jutra; verujte posredovanju, dok posrednici predlažu napade sa masovnim civilnim žrtvama."

Neodrživa situacija

Izraelski napad na Bejrut krajem novembra, u kojem je ubijen jedan od komandanata Hezbolaha, pokazuje da se raspada status kvo nastao nakon primirja", napisao je Fadi Nikolas Nasar, profesor političkih nauka sa libanskog Američkog univerziteta u Bejrutu, za Italijanski institut za međunarodne političke studije.

U oktobarskoj analizi za Bliskoistočni institut iz Vašingtona, Nasar je predložio postepene korake sa „opipljivim prekretnicama" kako bi se gradilo poverenje.

Na primer, smatra da bi pomoglo kada bi libanska država razoružala Hezbolah i izvan područja gde je to već učinila.

Libanski ministar spoljnih poslova Jusuf Ragi kritikovao je Iran zbog njegove negativne uloge u Libanu, iako je malo verovatno da će Hezbolahov glavni međunarodni pokrovitelj uskoro promeniti kurs prema toj organizaciji.

Hezbolah takođe tvrdi da što više Liban popušta, to će Izrael imati veće zahteve.

Analitičar Dejvid Vud veruje da će se tenzije dodatno pojačavati kako se bude približavao kraj godine.

„S obzirom na ponašanje Izraela tokom protekle godine, čini se vrlo malo verovatnim da će izraelski lideri odlučiti da obustave vojne operacije [u Libanu], dokle god vide neku bezbednosnu prednost u njihovom nastavku", rekao je za DW.