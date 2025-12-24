Slušaj vest

Do skora nezabeležen razvoj vojske Kine učinio je Sjedinjene Američke Države "ranjivijim", piše u godišnjem izveštaju koje je američko Ministarstvo odbrane podnelo Kongresu.

U sinoć objavljenom izveštaju se navodi da "veliki i rastući" arsenal kineskog "nuklearnog, pomorskog, konvencionalnog oružja dugog dometa, sajber i svemirskih kapaciteta" može direktno da ugrozi bezbednost Amerikanaca.

Prema ministarstvu odbrane SAD, Kina i dalje stabilno napreduje ka ciljevima za 2027. godinu, koji obuhvataju "stratešku i odlučnu pobedu" nad Tajvanom, "stratešku protivtežu" prema SAD u nuklearnoj i drugim strateškim oblastima, i "strateško odvraćanje i kontrolu" drugih zemalja u regionu.

Pentagon ocenjuje da "Kina očekuje da će do kraja 2027. godine biti u stanju da se bori i pobedi u ratu protiv Tajvana".

U izveštaju piše i da su velika ulaganja i tehnološki razvoj značajno doprineli modernizaciji Narodnooslobodilačke armije Kine.

"Od prve pune godine mandata Si Đinpinga kao generalnog sekretara Komunističke partije Kine, zvanični kineski vojni budžet se skoro udvostručio. Kina nastavlja da ubrzava razvoj vojne tehnologije, uključujući vojnu veštačku inteligenciju, biotehnologiju i hipersonične projektile", navodi se u izveštaju Pentagona.

Ministarstvo odbrane SAD navodi da je tokom 2024. zvanični Peking "uprkos bilateralnim tenzijama" nastavio da "insistira na interakciji sa Vašingtonom", smatrajući da je kontakt, posebno na radnom nivou, vredan za "procenu namera SAD, oblikovanje ponašanja SAD i negovanje stabilnog spoljnog okruženja koje pogoduje razvoju Kine".

U vezi sa odnosima Kine i Rusije, Pentagon ocenjuje da zvanični Peking i Moskva, i pored stalnog razvoja odnosa, i dalje nisu spremni na "formalni odbrambeni savez" sa uzajamnim bezbednosnim garancijama.

"Između Kine i Rusije i dalje postoji međusobno nepoverenje, što verovatno sprečava saradnju u oblastima koje svaka strana smatra osetljivim. Kina je takođe gotovo prestala da Rusiji pruža vojnu pomoć za rat protiv Ukrajine", piše u izveštaju.

Prema Pentagonovoj oceni, uskraćivanje vojne podrške Moskvi omogućilo je Pekingu da ublaži "reputacione i ekonomske" posledice u vezi sa globalnim ponašanjem Rusije.

Pentagon smatra Kinu dugoročnim "izazivačem u usponu", i kao odgovor je pojačao saradnju i trgovinu oružjem sa regionalnim partnerima.

Peking tvrdi da je njegov vojni razvoj odbrambene prirode, i Vašington optužuje za pokušaj ometanja uspona Kine.