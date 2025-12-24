Slušaj vest

Ukrajinska obaveštajna služba odbrane saopštila je da je agencija odgovorna zabombaški napad u Moskvi u sredu ujutru u kojem su poginula dva policajca.

Prema rečima očevidaca i lokalnih vlasti, u eksploziji na jugu Moskve poginula su dva policajca kada su se približili osumnjičenom u blizini svog službenog vozila oko 1:30 ujutru po lokalnom vremenu.

Izvori lista Kyiv Post u HUR-u potvrdili su da je agencija umešana u napad. Osoba je rekla da su se dvojica poginulih borila u ruskoj invaziji na Ukrajinu i mučila ukrajinske ratne zarobljenike.

„[U ranim jutarnjim satima] 24. decembra, dva službenika ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova eliminisana su u Jeleckoj ulici u Moskvi, koji su učestvovali u ratu protiv Ukrajine i, posebno, mučili ukrajinske ratne zarobljenike“, rekla je osoba za Kyiv Post.

Identitet dvojice poginulih policajaca ostaje nejasan. Izvor je rekao da je napad počinio lokalni disident.

„Oko 1 sat ujutru, lokalni stanovnik je, kao znak neslaganja sa agresivnom politikom Kremlja, eliminisao dva predstavnika ruske agencije za sprovođenje zakona. Približavajući se policijskom automobilu parkiranom u blizini policijske stanice, muškarac je bacio eksplozivni paket kroz prozor automobila, izazvavši eksploziju“, rekla je ta osoba.

Dve osobe su takođe „hospitalizovane sa teškim povredama“ pored poginulih policajaca, dodala je ta osoba.

Eksplozija u blizni mesta gde je na isti način ubijen ruski general Sarvarov

Eksplozija se dogodila u blizini mesta gde je ruski general-potpukovnik Fanil Sarvarov ubijen u ponedeljak eksplozivnom napravompostavljenom ispod njegovog parkiranog automobila. Sarvarov je rukovodio odeljenjem za obuku ruskog Generalštaba.

Ko je bio general Fanil Sarvarov?

Sarvarov je rođen 11. marta 1969. godine u Gremjačinsku. Diplomirao je na Kazanjskoj visokoj tenkovskoj komandnoj školi 1990. godine, Vojnoj akademiji oklopnih snaga 1999. godine i Vojnoj akademiji Generalštaba 2008. godine.

Učestvovao je u borbenim operacijama u osetijsko-inguškom sukobu i antiterorističkoj operaciji u Čečeniji. Služio je i u Siriji. Godine 2016. postao je načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba.

Odlikovan je Ordenom za hrabrost, Ordenom "Za vojne zasluge", Medaljom Suvorova i Ordenom "Za zasluge za otadžbinu" drugog stepena.

Drugi napadi

Od invazije Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Kijev je izvodio napade usmerene na ruske vojne zvaničnike i prokremljovske ličnosti i u Rusiji i na okupiranim ukrajinskim teritorijama.

U aprilu ove godine je još jedan ruski general, Jaroslav Moskalik, ubijen u eksploziji automobila u predgrađu Moskve.

U decembru 2024. godine, Igor Kirilov, šef ruskih snaga za radiološku, hemijsku i biološku odbranu, ubijen je električnim trotinetom sa minom u Moskvi, a odgovornost za napad je preuzela Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).

U aprilu 2023. godine, ruski vojni bloger Maksim Fomin je poginuo kada je statueta eksplodirala u kafiću u Sankt Peterburgu. U decembru iste godine, bivši ukrajinski poslanik Ilja Kiva – koji je pobegao u Rusiju i osuđen za izdaju u odsustvu – pronađen je mrtav u parku u blizini Moskve u atentatu koji je kasnije pripisan SBU.