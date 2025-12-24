Slušaj vest

Premijerka Italije Đorđa Meloni iskoristila je božićno obraćanje sa zaposlenima u državnoj upravi da iznese procenu budućnosti, naglasivši da će 2026. godina doneti još veće izazove od već zahtevne godine koja se završava.

Tokom tradicionalne razmene prazničnih čestitki u Predsedništvu Saveta ministara, Meloni je poručila da očekuje da će 2026. biti znatno teža od 2025. godine.

- 2025. godina bila je teška za sve nas - rekla je Đorđa Meloni i dodala:

- Ne brinite, jer će sledeća godina biti mnogo gora. Zato se dobro odmorite tokom ovih praznika, jer moramo nastaviti da dajemo odgovore ovoj izuzetnoj naciji.

Poručila je svom osoblju da ih voli i da su "porodica koja se svađa tokom cele godine".

Izjave premijerke dolaze uoči trenutka kada se članovi italijanske vlade pripremaju za poslednju sednicu kabineta u ovoj godini, na kojoj bi trebalo da se razmatra dugo najavljivana uredba o produženju dozvole za isporuku oružja Ukrajini. Stranka Severna liga nastoji da toj meri nametne određena ograničenja.