"2025. BILA JE TEŠKA, ALI NE BRINITE, SLEDEĆA ĆE BITI JOŠ GORA!" Govor Đorđe Meloni zaprepastio državno osoblje i ostatak nacije (VIDEO)
Premijerka Italije Đorđa Meloni iskoristila je božićno obraćanje sa zaposlenima u državnoj upravi da iznese procenu budućnosti, naglasivši da će 2026. godina doneti još veće izazove od već zahtevne godine koja se završava.
Tokom tradicionalne razmene prazničnih čestitki u Predsedništvu Saveta ministara, Meloni je poručila da očekuje da će 2026. biti znatno teža od 2025. godine.
- 2025. godina bila je teška za sve nas - rekla je Đorđa Meloni i dodala:
- Ne brinite, jer će sledeća godina biti mnogo gora. Zato se dobro odmorite tokom ovih praznika, jer moramo nastaviti da dajemo odgovore ovoj izuzetnoj naciji.
Poručila je svom osoblju da ih voli i da su "porodica koja se svađa tokom cele godine".
Izjave premijerke dolaze uoči trenutka kada se članovi italijanske vlade pripremaju za poslednju sednicu kabineta u ovoj godini, na kojoj bi trebalo da se razmatra dugo najavljivana uredba o produženju dozvole za isporuku oružja Ukrajini. Stranka Severna liga nastoji da toj meri nametne određena ograničenja.
Ministar odbrane Gvido Kroseto demantovao je navode o unutrašnjim nesuglasicama u vladi, naglasivši da, kada je reč o uredbi koja se odnosi na Ukrajinu, „nikada nije bilo razilaženja u stavovima“.
(Kurir.rs/Klix)