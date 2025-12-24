Slušaj vest

Onoliko koliko je tragičan bio 7. oktobar 2023. godine kada je Hamas izvršio teroristički napad na Izrael, toliko je bio važan i dan posle. O tome govori priča, u Izraelu poznata kao Inicijativa Shuva Achim, odnosno “Povratak braće”.

Na putu 232, blizu granice sa Gazom, posle masakra nije bilo ničega osim spaljenih automobila, povređenih i ranjenih ljudi. Stanovnici okolnih mesta su spontano izlazili da pomognu, donosili su vodu, hranu, presvlaku…

Braća Kobi, Eliran i Dror Trabelsi su na raskrsnici postavili sto sa vodom, kafom i kuvanom hranom i tako su improvizovali gostionicu za vojnike i sve služili besplatno. Krenulo je skromno i iz čistog srca, a zatim su se uključili volonteri i ovo mesto je nastavilo da radi 24 sata dve godine.

Foto: Silvija Slamnig

“Osmi oktobar i svi dani posle, imaju novu težinu. U početku smo imali jedan sto. Doneli smo majice, presvlaku, peškire i potrepštine koje bi vojnicima mogle da zatrebaju. Spremali smo tople obroke, kuvanu hranu. Stotine hiljada vojnika su svraćali ovde da nađu predah. Uključilo se mnogo volontera i danas smo napravili nešto što liči na oazu, na dom za vojnike. Do sada je ovde podeljeno više od milion obroka i više od 350.000 kapsula kafe. I za sve smo otvoreni, i svi su dobrodošli. Kod nas volontiraju Jevreji, muslimani i hrišćani, svi smo zajedno simbol humanosti i solidarnosti – kaže Dror.

1/12 Vidi galeriju Izrael Foto: Silvija Slamnig

Samo nekoliko kilometara odavde nalazi se “Groblje automobila”, mesto gde su postavljena sva vozila koja je Hamas spalio tokom terorističkog napada. Više od 1.600 vozila je uništeno i spaljeno, a među njima su čak i kola hitne pomoći u kojima je bilo 16 osoba. Mnogi automobili sada imaju QR kodove i to posetiocima omogućava da pročitaju priče o ljudima kojima su pripadali automobili.

Zbog izuzetnih visokih bezbednosnih rizika, u Izraelu se na javnom prostoru nalaze sigurna mesta. Turistički vodič Josif Šošani objašnjava da su to specijalno ojačane prostorije, debeli beton i ojačani zidovi koji pružaju zaštitu tokom raketnog napada.

“Vidite ovaj debeli beton? Ako neka raketa padne u blizini, vi ste unutra zaštićeni. Zato u svakoj zgradi imamo bezbedne sobe. U novijim zgradama svaki stan ima svoju bezbednu sobu od debelog betona. Kada se oglasi sirena, ulazi se u tu prostoriju, mi je zovemo MAMAD”, kaže Šošani.

Ovaj javni mamad nalazi se u Zderotu, mestu koje je pored kibuca, bilo epicentar Hamasovog napada 7. oktobra.

PRIMER SOLIDARNOSTI U IZRAELU: Volonteri za vojnike besplatno spremili milion kuvanih obroka Izvor: Kurir televizija