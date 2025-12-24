NIJE NAVEDENA NI KOLIČINA, NI CENA NABAVKE

Albanija je zvanično uvela u upotrebu američki protivtenkovski raketni sistem „Džavelin“, saopštio je ministar odbrane Piro Vengu, ne navodeći količinu ni cenu nabavke.

Sistem je kupljen u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje Vengu naziva strateškim saveznikom zemlje.

Prema njegovim rečima, „Džavelin“ značajno jača odbrambene sposobnosti Albanije, povećava nivo odvraćanja i interoperabilnost sa NATO-om.

„Džavelin“ proizvode kompanije Raytheon i Lockheed Martin, a procenjena cena kompleta sa jednom raketom je oko 178.000 dolara.

Sistem koristi princip „ispali i zaboravi“, infracrveno navođenje i napad odozgo, što omogućava precizno uništavanje tenkova i oklopnih vozila, dok operater ostaje zaštićen. Može se koristiti danju i noću, uključujući iz zatvorenih prostora poput zgrada i bunkera.

Albanija je porudžbinu uputila još 2022. godine, u okviru šireg ugovora vrednog 316 miliona dolara, koji uključuje i narudžbine Norveške, Letonije i Tajlanda.

Sistem je u operativnoj upotrebi od 1989. godine i prema proizvođačima, planirano je da ostane u službi najmanje do 2050. godine.