ALBANIJA UVELA AMERIČKI "DŽAVELIN" U UPOTREBU: Moćan protivtenkovski raketni sistem postao je simbol ukrajinskog otpora! (FOTO)
Albanija je zvanično uvela u upotrebu američki protivtenkovski raketni sistem „Džavelin“, saopštio je ministar odbrane Piro Vengu, ne navodeći količinu ni cenu nabavke.
Sistem je kupljen u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje Vengu naziva strateškim saveznikom zemlje.
Prema njegovim rečima, „Džavelin“ značajno jača odbrambene sposobnosti Albanije, povećava nivo odvraćanja i interoperabilnost sa NATO-om.
„Džavelin“ proizvode kompanije Raytheon i Lockheed Martin, a procenjena cena kompleta sa jednom raketom je oko 178.000 dolara.
Sistem koristi princip „ispali i zaboravi“, infracrveno navođenje i napad odozgo, što omogućava precizno uništavanje tenkova i oklopnih vozila, dok operater ostaje zaštićen. Može se koristiti danju i noću, uključujući iz zatvorenih prostora poput zgrada i bunkera.
Albanija je porudžbinu uputila još 2022. godine, u okviru šireg ugovora vrednog 316 miliona dolara, koji uključuje i narudžbine Norveške, Letonije i Tajlanda.
Sistem je u operativnoj upotrebi od 1989. godine i prema proizvođačima, planirano je da ostane u službi najmanje do 2050. godine.
Njegova efikasnost posebno je istaknuta tokom rata u Ukrajini, gde je korišćen za uništavanje velikog broja ruskih tenkova, što je izazvalo povećano interesovanje drugih zemalja.
(Kurir.rs/pamfleti)