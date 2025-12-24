Slušaj vest

Letos je počela istraga protiv porodičnog lekara Mirka M, koji je u međuvremenu i optužen da je ubio 15 pacijenata. Pod lupom se poslednjih meseci našla i njegova bivša supruga Dženifer M. (34) koja se, prema tužilaštvu, sumnjiči da je ubila nekoliko ljudi na njihov zahtev.

Nemački mediji pišu da je bivši bračni par, oboje su lekari, imao praksu u Šlajzvig-Holstajnu do početka 2025. godine. Ordinacija je bila specijalizovana za palijativnu negu teško bolesnih pacijenata. Ordinacija je zatvorena u junu 2025. godine, zvanično iz "ličnih razloga".

Mirko je ranije osumnjičen za ubistvo iz nehata, jer tužioci ne znaju motiv zločina. Mediji su ranije pisali da je ubijao pacijente tako što im je navodno ubrizgavao injekcije sa nepoznatom tečnošću. Potom je ekshumirano nekoliko tela, kako bi bila pregledana na Institutu za sudsku medicinu u Hamburgu, da bi se ustanovilo šta im je lekar tačno ubrizgao.

Sve vreme se strahovalo da bi broj Mirkovih navodnih žrtava mogao biti i veći. Specijalni policijski timovi su zato mesecima "češljali" kartone njegovih pacijenata. Sumnja se da su, ne samo Mirko, već i njegova supruga, pacijentima na njihov zahtev ubrizgavali jake lekove tokom kućnih poseta. Mirka je policija prijavila upravo Dženifer, da bi sad na kraju i ona bila osumnjičena za više smrti.

- Ovo je veoma kompleksna istraga i u ovom trenutku istraga se sprovodi i protiv žene osumnjičene za ubistvo iz nehata - rekao je nadležni tužilac.

Šta se tačno dešavalo dok su Mirko i Dženifer obavljali kućne posete ostaje nejasno, ali prema navodima tužilaštva, povećao se broj smrtnih slučajeva.

Osim što je do sada naređena ekshumacija tri tela, osoba za koje se veruje da su Mirkove žrtve, obustavljena je i jedna sahrana. Tela su potom preneta na Institut za sudsku medicinu gde su uzeti uzorci krvi, ali i kose. U pojedinim slučajevima otkrivene su abnormalne doze morfijuma. Kako navode izvori, u pitanju su pacijenti koji su umrli u periodu od aprila do juna 2025. godine, dok istraga seže sve do 2020. godine.

Dok vlasti istražuju Dženifer M. i ćute o slučaju, optužena doktorka izlazi u javnost - putem TikTok snimaka. U njima govori o istrazi, pismima advokata, a sada i o gorkoj borbi za starateljstvo nad decom. U jednom od klipova tvrdi da je prijavila svog muža iz brige za pacijente.

- Važno mi je da pacijenti budu zaštićeni. Nijedan pacijent ne mora da umre zbog toga - rekla je i potom, u vidu svojevrsnog opravdanja dodala:

- Kao da je 25 ljudi angažovano u posebnoj istražnoj jedinici i kao da su tela ekshumirana zbog mojih navoda.

Ona protivreči tvrdnji da je istraga pokrenuta zbog nje:

- Zvuči kao da je zabrana obavljanja profesije uvedena samo na osnovu moje tvrdnje. To je potpuno neosnovano.

Dženifer M. je za Bild potvrdila da se protiv nje vodi istraga zbog potpomognutog samoubistva.

- Ne znam broj slučajeva. Nemam sebi šta da prebacim i nikada nisam praktikovala aktivnu eutanaziju, već sam se uvek pridržavala ispravnih standarda palijativne nege, iako se kao lekar palijativne medicine često dolazi do granica - rekla je Dženifer M.

Govoreći o svom bivšem mužu, kaže da je on uvek "postajao agresivan kada bi drugi sudski patolozi pregledali njegove preminule pacijente".