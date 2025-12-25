Slušaj vest

Kompanija Tokio Elektrik Pauer (TEPKO) planira da ponovo pokrene prvu jedinicu svoje nuklearne elektrane Kašivazaki-Kariva, najveće na svetu, 20. januara, rekao je novinarima u sredu predsednik kompanije Tomijaki Kobajakava.

Ove nedelje, prefekturna skupština u Nigati, regionu u kojem se nalazi elektrana, dala je zeleno svetlo za delimično ponovno pokretanje elektrane Kašivazaki-Kariva. To će biti prvi takav slučaj za TEPKO od topljenja jezgra nuklearnog reaktora Fukušima Daiči 2011. godine.

Kašivazaki-Kariva, koja se nalazi oko 220 km severozapadno od Tokija, bila je među 54 reaktora zatvorena nakon što su zemljotres i cunami 2011. godine oštetili elektranu Fukušima Daiči u najgoroj nuklearnoj katastrofi na svetu od Černobilja.

„Kao kompanija odgovorna za nesreću u Fukušimi Daiči, primenićemo naučene lekcije... Nastavićemo sa ponovnim pokretanjem, prvim u 14 godina, držeći bezbednost kao glavni prioritet“, rekao je Kobajakava.

Japan je ponovo pokrenuo 14 od 33 reaktora koji još uvek rade dok se odvikava od uvoza fosilnih goriva, a u novembru je predstavio predlog za sistem javnih kredita dok nastoji da udvostruči udeo nuklearne energije u svom energetskom miksu.

Kašivazaki-Kariva ima ukupni kapacitet od 8,2 gigavata, dovoljno za napajanje nekoliko miliona domaćinstava. Predstojeće ponovno pokretanje u januaru bi dovelo do toga da jedna jedinica od 1,36 GW bude puštena u rad, a druga istog kapaciteta bi stigla oko 2030. godine.