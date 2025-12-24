PAPA LAV POZVAO NA JEDNODNEVNO BOŽIĆNO PRIMIRJE: "Rusija očigledno odbila zahtev"
Papa Lav XIV je u utorak uveče pozvao na jednodnevno božićno primirje širom sveta, ne pominjući nijedan konkretan sukob, ali izražavajući žaljenje što je "Rusija odbila zahtev za primirje“.
Papa Lav XIV je u utorak pozvao na svetsko primirje na Božić, izražavajući „veliku tugu“ što je „očigledno Rusija odbila zahtev“ za to.
„Ponavljam svoj zahtev svim ljudima dobre volje da poštuju dan mira – barem na praznik rođenja našeg Spasitelja“, rekao je Lav novinarima u svojoj rezidenciji u Kastel Gandolfu blizu Rima.
Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine i više puta je odbacila pozive na prekid vatre, rekavši da bi to samo dalo vojnu prednost Ukrajini.
„Među stvarima koje mi izazivaju veliku tugu je činjenica da je Rusija očigledno odbila zahtev za primirje“, rekao je papa.
Govoreći o sukobima uopšte, Lav je dodao: „Nadam se da će poslušati i da će biti 24 sata mira u celom svetu.“
Ukrajina je u utorak povukla trupe iz grada na istoku zemlje nakon žestokih borbi sa ruskim snagama, dok su neumorni napadi Moskve ubili tri civila i prekinuli struju za hiljade ljudi na ledenim zimskim temperaturama.
Nije bilo znakova skorog proboja nakon što su vodeći pregovarači iz Rusije i Ukrajine bili prošlog vikenda u Majamiju na odvojenim sastancima sa američkim zvaničnicima tražeći sporazum o okončanju skoro četvorogodišnjih borbi.
Sastali se papa i Zelenski
Papa Lav se početkom ovog meseca sastao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Na pitanje da li bi prihvatio Zelenskijev poziv da poseti Ukrajinu, Lav je kasnije rekao: „Nadam se“, ali je upozorio da nije moguće reći kada bi se takvo putovanje moglo dogoditi.
Takođe je rekao da je traženje mira u Ukrajini bez evropskog diplomatskog učešća „nerealno“ i upozorio da predloženi mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa rizikuje „ogromnu promenu“ u transatlantskom savezu.
(Kurir.rs/france24.com/Prenela: M.V.)