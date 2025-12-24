Slušaj vest

Ukoliko bi se predsednički izbori održali u bliskoj budućnosti i na njima učestvovali general Valerij Zalužni, trenutni ambasador Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu, i predsednik Volodimir Zelenski, obojica bi prošli u drugi krug.

U prvom krugu, Zalužni i Zelenski bi dobili 22% i 21% glasova, navodi se u istraživanju koje je sproveo ukrajinski Centar za društvena i tržišna istraživanja "Socis".

Udeo ispitanika kojima je bilo teško da se odluče za koga bi glasali povećao se na 24,1%, u odnosu na 21,1% u oktobru.

U drugom krugu, Zalužni bi zadržao jasnu prednost, sa 64% u poređenju sa 36% koje bio dobio Zelenski. Ako Zalužni ne bi učestvovao u predsedničkoj trci, u drugom krugu bi verovatno bili Zelenski i Kirilo Budanov, šef Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine. U tom scenariju, Budanov bi pobedio sa 56% naspram 44% za Zelenskog.

profimedia0860420010.jpg
Kirilo Budanov Foto: Volodymyr Tarasov / Sipa Press / Profimedia

Anketa je sprovedena među 2.000 ispitanika koristeći kvotno stratifikovani uzorak (metoda uzorkovanja koja deli heterogenu populaciju na manje, homogene podgrupe tj. stratume, a zatim se iz svakog stratuma biraju jedinice uzorka na slučajan način, osiguravajući da uzorak tačno odražava postotak tih slojeva u ukupnoj populaciji).

Metod istraživanja bili su intervjui licem u lice pomoću tableta (CAPI). Statistička margina greške je 2,6%.

Studiju je sproveo SOCIS kao deo svog dugogodišnjeg projekta praćenja javnog mnjenja Barometar, koji kompanija redovno sprovodi poslednjih deset godina.

Kurir.rs/Ukrajinska pravda

Ne propustitePlanetaZAHUKTAVA SE UOČI POTENCIJALNIH IZBORA U UKRAJINI! Zelenski ima minimalnu prednost nad čovekom sa kojim se sukobio!
profimedia-1057666640.jpg
PlanetaGENERAL ZALUŽNI NAPAO ZELENSKOG: Bivši komandant krenuo u trku za predsednika, detaljno obrazložio propuste ratne strategije Ukrajine
zaluzni.jpg
Planeta"KAO DA JE OSTAO BEZ DESNE RUKE" Čovek kojeg bi mnogi želeli da vide na čelu Ukrajine zadao snažan udarac Zelenskom!
Screenshot 2025-11-04 185722.png
Planeta"ŠTITI GA ZELENSKI" Moćni "Ali Baba" izazvao BURU u Kijevu, Ukrajina se približava najgorem scenariju, na pomolu POTPUNI kolaps vlasti? (FOTO)
x AP Brendan Smialowski.jpg