Slušaj vest

Ukoliko bi se predsednički izbori održali u bliskoj budućnosti i na njima učestvovali general Valerij Zalužni, trenutni ambasador Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu, i predsednik Volodimir Zelenski, obojica bi prošli u drugi krug.

U prvom krugu, Zalužni i Zelenski bi dobili 22% i 21% glasova, navodi se u istraživanju koje je sproveo ukrajinski Centar za društvena i tržišna istraživanja "Socis".

Udeo ispitanika kojima je bilo teško da se odluče za koga bi glasali povećao se na 24,1%, u odnosu na 21,1% u oktobru.

U drugom krugu, Zalužni bi zadržao jasnu prednost, sa 64% u poređenju sa 36% koje bio dobio Zelenski. Ako Zalužni ne bi učestvovao u predsedničkoj trci, u drugom krugu bi verovatno bili Zelenski i Kirilo Budanov, šef Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine. U tom scenariju, Budanov bi pobedio sa 56% naspram 44% za Zelenskog.

Kirilo Budanov Foto: Volodymyr Tarasov / Sipa Press / Profimedia

Anketa je sprovedena među 2.000 ispitanika koristeći kvotno stratifikovani uzorak (metoda uzorkovanja koja deli heterogenu populaciju na manje, homogene podgrupe tj. stratume, a zatim se iz svakog stratuma biraju jedinice uzorka na slučajan način, osiguravajući da uzorak tačno odražava postotak tih slojeva u ukupnoj populaciji).

Metod istraživanja bili su intervjui licem u lice pomoću tableta (CAPI). Statistička margina greške je 2,6%.

Studiju je sproveo SOCIS kao deo svog dugogodišnjeg projekta praćenja javnog mnjenja Barometar, koji kompanija redovno sprovodi poslednjih deset godina.