Rusija mirovni plan od 20 tačaka, koji su razvile SAD i Ukrajina, smatra "polaznom tačkom" za dalje pregovore, ali će vlasti tražiti značajne izmene dokumenta, jer mu nedostaju odredbe važne za Moskvu i odgovori na mnoga pitanja, navodi Blumberg.

Rusiji su potrebne garancije da se NATO neće dalje širiti na istok i da će Ukrajina zadržati svoj neutralni status ako se pridruži Evropskoj uniji, rekao je izvor agencije. On je takođe dodao da plan ne sadrži ograničenja u pogledu veličine ukrajinske vojske ili vrsta oružja nakon završetka sukoba, niti jasne garancije u vezi sa pravnim statusom ruskog jezika u Ukrajini.

Prema rečima izvora, Moskva želi jasnoću po pitanju ukidanja sankcija i odmrzavanja stotina milijardi dolara ruske imovine na Zapadu.

Kako piše Blumberg, Rusija smatra trenutnu verziju dokumenta "prilično tipičnim ukrajinskim planom" i proučiće ga "hladne glave".

Zelenski otkrio sadržaj plana

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski otkrio je sadržaj plana 24. decembra. Dokument poziva na sporazum o nenapadanju između Rusije i Ukrajine, pri čemu se od Rusije zahteva da ovu politiku utvrde u zakonu u odnosu na Kijev i Evropu.

Plan takođe poziva na ograničavanje mirnodopskog broja ukrajinskih oružanih snaga na 800.000 ljudi i pružanje bezbednosnih garancija Ukrajini. Prema rečima Zelenskog, neslaganja između Kijeva i Vašingtona i dalje postoje oko teritorije Donbasa i kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporožje, ali generalno, strane su "značajno bliže" finalizaciji dokumenta.

Peskov je izjavio da su Sjedinjene Države dobro upoznate sa stavom Rusije i da Moskva sada treba da "formuliše svoj budući stav" i nastavi kontakte sa Vašingtonom. Kremlj je saopštio da je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, već preneo Vladimiru Putinu detalje svog putovanja u SAD "u svim njegovim nijansama".

U Majamiju, Dmitrijev se sastao sa izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i zetom Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, kako bi se upoznao sa izmenama mirovnog plana. Vitkof je opisao razgovore kao "konstruktivne".

Vašingtonov plan je prvobitno imao 28 tačaka, ali je kasnije smanjen na 20. Promene su, između ostalog, razmatrane na sastanku SAD, Ukrajine i evropskih zemalja u Berlinu. Peskov je izjavio da učešće Evrope u procesu "ne sluti na dobro". Prema rečima predsedničkog pomoćnika Jurija Ušakova, ruska strana je stekla utisak da će ova verzija dokumenta biti degradirana.