Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je uočena veza između snimaka teritorije Ukrajine koje prave kineski sateliti i ruskih napada na objekte energetske infrastrukture.

"Posebno primećujemo povećanje veza Rusije sa subjektima u Kini koji mogu da pruže podatke iz svemirske obaveštajne delatnosti. Nažalost, postojala je korelacija između snimaka teritorije Ukrajine kineskim satelitima i ruskih napada po odgovarajućim energetskim objektima", napisao je Zelenski na Telegram kanalu, nakon izveštaja šefa Službe spoljne obaveštajne službe Ukrajine Olega Ivaščenka, prenosi Ukrinform.

Predsednik Ukrajine je dodao da ove aktivnosti posmatra kao pokušaj Rusije da produži rat i učini diplomatske pristupe manje ozbiljnim, i obećao je da će o tome razgovarati sa međunarodnim partnerima.

Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Još jedno pitanje koje je bilo tema izveštaja Ivaščenka jeste postavljanje raketnih sistema "Orešnik" na teritoriji Belorusije.

"Obaveštajna služba je prikupila više detalja o tome i važno je da partneri budu informisani i da to uzmu u obzir u svojim merama odbrane. Smatramo da agresivno širenje ovakvog naoružanja predstavlja globalnu pretnju i stvara opasan presedan", upozorio je Zelenski.

On je posebno istakao pokušaje Rusije da svoje energetske kompanije izvuče iz delovanja svetskih sankcija, koristeći privremene vlasnike i brojne fiktivne pravne šeme.