Slušaj vest

Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika već je detaljno obavestio Vladimira Putina o svom putovanju u Majami i razgovorima sa američkim zvaničnicima, rekao je novinarima Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

"Moskva će formulisati svoj stav o sporazumu na osnovu informacija od Dmitrijeva", objasnio je Peskov.

Kremlj smatra neprimerenim da medijima saopšti koja je dokumenta Dmitrijev doneo iz Majamija, dodao je portparol, komentarišući pitanje o navodno četiri nacrta dokumenta koja je zvaničnik doneo u Rusiju iz SAD.

x01 EPA Alexander Kazakov Sputnik Kr.jpg
Američka i ruska delegacija Foto: Jacquelyn Martin/AP

Peskov je još, komentarišući reči stalnog predstavnika SAD pri NATO-u Metjua Vitakera da je lopta u ruskom dvorištu u pregovorima o Ukrajini, istakao da su američkim partnerima dobro poznati glavni parametri ruskog stava o ukrajinskom pitanju.

Moskva će nastaviti kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama putem postojećih kanala u veoma bliskoj budućnosti, naglasio je portparol.

Dmitrijev je u nedelju nastavio pregovore o Ukrajini sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaRUSIJA ODBIJA MIROVNI PLAN OD 20 TAČAKA: Moskva će tražiti značajne izmene dokumenta i garancije NATO! OVO SU PUTINOVE ZAMERKE!
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
PlanetaPUTINOV ČOVEK U KOG JE UPRT POGLED CELOG SVETA: U Kijevu dizao bunu protiv Rusa, a sada će Kremlju dati Ukrajinu na tacni! Ilonu Masku nudio osvajanje svemira
kirill dmitriev donald tramp volodimir zelenski
PlanetaTO JE TO, ZELENSKI POVLAČI TRUPE IZ DONBASA, ČEKA ODGOVOR KREMLJA! Kaže da ključni deo novog Trampovog plana sadrži i ZAHTEV PUTINU "Ako je Ukrajina spremna..."
shutterstock_2208178135 copy.jpg
PlanetaZELENSKI: Ukrajina sarađuje sa SAD, neophodan dodatni pritisak na Moskvu
Volodimir Zelenski
Planeta"RADI SE NA ČETIRI DOKUMENTA": Američki ambasador u NATO o mirovnom sporazumu za Ukrajinu
Ukrajina rat u Ukrajini
PlanetaOVO JE NOVI MIROVNI PLAN ZA UKRAJINU! Zelenski otkrio svih 20 tačaka nacrta koji su pripremili zajedno sa Amerikom
Zelenski, tramp, Putin, foto AP, shutterstock_2130635387A.jpg