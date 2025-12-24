MAFIJAŠKI DON UHAPŠEN POSLE TRI GODINE BEKSTVA O tome gde se krio bruji svet: "Spremao se za božićnu večeru kad su upali policajci!" (VIDEO)
Ćiro Andolfi (49), mafijaš koji je bio u bekstvu od 2022. godine, kako se ispostavilo, nikada nije napustio svoj dom u naselju Bara u Napulju!
Mafijaški šef je živeo u bunkeru izgrađenom unutar njegovog stana, tajnoj sobi sa ulazom skrivenim iza radijatora, tako da ga je bilo teško pronaći. Ulazio je i izlazio kroz rupu po potrebi.
Kako prenose italijanski mediji, Andolfi je već je bio spreman da predstojeću božićnu večeru provede sa porodicom, ali je njegove planove prekinuo dolazak karabinjera koji su locirali bunker.
Vodeći član klana Andolfi-Kukaro, dominantnog u oblasti Bara u Napulju, i ranije uvršten na listu 100 najopasnijih begunaca u Italiji, Andolfi je optužen za mafijašku kriminalnu zaveru, tešku iznudu korišćenjem mafijaških metoda i korupciju.
Nakon hapšenja je upućen da služi preostalu kaznu od osam godina, tri meseca i deset dana. On je 22. begunac koga su karabinjeri uhapsili ove godine.
Kurir.rs/Corriere della sera