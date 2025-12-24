Slušaj vest

Džon Kol, izaslanik SAD u pregovorima sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, najbližim saveznikom Vladimira Putina, tokom večere uz votku razgovarao je o ublažavanju sankcija i lično preporučio lek za mršavljenje 'zepbound', objavio je Volstrit džornal.

Prema izveštaju američkog lista, Kol, inače, advokat koji je predstavljao američkog predsednika Donalda Trampa u pravnim sporovima protiv Mete i drugih društvenih mreža, predao je Lukašenku brošuru leka "zepbound", namenjenog borbi protiv gojaznosti, dok su paralelno trajali pregovori o ukidanju restrikcija američke administracije prema nekim od najprofitabilnijih beloruskih kompanija.

U zamenu, Lukašenko je pristao na oslobađanje političkih zatvorenika.

Foto: BETA MILOS MISKOV, AP Julia Demaree Nikhinson

Prošlog meseca, kako navodi "Volstrit džornal", pušteno je 123 pritvorenika, uključujući nobelovca Alesa Bjaljackog i opozicionu liderku Mariju Kalesnikavu, dok je od dolaska Trampove administracije Belorusija oslobodila više od 250 zatvorenika iz različitih zemalja, među kojima je najmanje petoro sa američkim državljanstvom.

U okviru dogovora, Vašington je ukinuo sankcije za kalijum, ključni sastojak za đubrivo i značajan izvor deviza za Belorusiju, dok je avio-kompaniji Belavia omogućena isporuka softvera i rezervnih delova od Boinga, uključujući i popravku predsedničkog aviona.

Kol je izjavio da je njegov cilj bio da uspostavi ličnu vezu sa Lukašenkom, u skladu sa pristupom Trampa prema svetskim liderima koji Zapad često smatra kontroverznim.

"Nije važno sa kim razgovaraš, ako ta osoba može da ispuni ono što želiš, to je sve što je bitno", istakao je on.