Ministarstvo pravde SAD je objavilo stotine hiljada do sada neviđenih fajlova povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Predsednik SAD Donald Tramp odbio je da odgovara na pitanja o objavljivanju tih dokumenata nakon događaja sa rukovodiocima farmaceutskih kompanija u Ovalnom kabinetu u petak, rekavši da ne želi da "pokvari" događaj dopuštajući medijima da postavljaju "pitanja koja imaju veze sa bilo čim drugim"

Epstajn je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u njujorškom zatvoru 2019. godine, nakon što je optužen za trgovinu seksualnim uslugama maloletnica. Osim ozbiljnih optužbi za seksualnu eksploataciju, bio je poznat i po vezama sa moćnim ličnostima poput predsednika Donalda Trampa, bivšeg predsednika Bila Klintona i princa Endrua.

Saša Borojević Foto: Kurir Televizija

Smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo: ta odluka izazvala je brojne kontroverze:

- Ruske službe koje su vrlo informisane tvrde da je Epstajn živ i da se nalazi u Izraelu i da on i dalje kontroliše situaciju preko svog brata Marka Epstajna. Razmislite. Nemoguće je da je umro zatvoru koji je 24 sata pod nadzorom, tog dana nije stigla hrana a tek uveče su primetili da ne rade kamere, da niko nije tu dolazio. I kao umro je. A kako? Ni u jednom izveštaju ne piše kako je on umro. Izraelu ide na ruku da on ostane živ. I to rade vrlo pametno. Ko želi najveću kontrolu nad svim odlukama u Americi, Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama? To što je Hilari Klinton bila tamo a napravila amber alert, pa su regrutovali decu verovatno koja su bez roditeljskog nadzora išla na to ostrvo - kaže Saša Borojević za Kurir televiziju i dodaje:

Foto: HOGP/House Oversight Committee, Profimedia

- Džon Podesta je bio deo cele te priče. Klinton i Tramp takođe zajedno za vatikanskim biskupima. Najveći broj ljudi na ovom ostrvu je bilo iz Ukrajine: 40% dečaka, a ostalo su bile devojčice. Pre 4 godine baš na današnji dan sam rekao da sam protiv amber alerta jer sam znao da to kontroliše Džon Podesta i Klinton. Ja nisam protiv čuvanja dece u tom softveru ali taj sistem se ipak implementirao u ceo naš sistem svetski. Ne tvrdim da su i dalje u tom poslu ali ima velike indicije.

Borojević postavlja pitanje i gde je groblje na samom ostrvu, dodaje i da su se na njemu nalazila 3 biznismena iz našeg regiona čija imena će se pojaviti na spisku:

- Ima 11 turističkih agencija koje su specijalizovane za Južnoafričku Republiku. Tamo se nalazi hotel u čijim sobama se nalaze deca. To je bila karta za ostrvo. Vi ste imali prodaju aranžmana ovde i za to su znali bolesnici sa novcem. Bitno mi je da podvučem da je Epstajnov brat rekao da kad bi izašao sa svim ifnormacijama da bi se izbori poništili pre nego što su i počeli u Americi. Čovek koji drži sve snimke svih političara, biznismena na ostrvu se nalaze u Rusiji, snimke je odneo Snouden.

Majkl Džekson

Maša Kostić, novinarka Kurira istakla je da je u savremenom deobu teško verovati veštačkoj inteligenciji i tehnologiji koja može da napravi da je neko bio na ostrvu iako nije:

Maša Kostić Foto: Kurir Televizija

- Jako je teško naći šta se tu zapravo dešava. Mene je najviše zaintrigirala priča oko Majkl Džeksona, čija se fotografija pojavljuje u privatnom avionu sa Džefri Epstajnom i tu imamo prikaz dvoje male dece. Te dece su na društvenim mrežama blurovane. Međutim, kada smo našli tu fotografiju, videli smo da se radi o Majklovoj deci. On je smatran celu svoju karijeru da je pedofil, ali kako vreme prolazi, sve više se sklanja sumnja sa njega da je bio u toj priči. Sada se sve vrti oko Bila Klintona

