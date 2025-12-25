KONTROVERZE OKO EPSTAJNOVE SMRTI! Snimci sa ostrva u Rusiji produbile misteriju još više: "Međutim, kada smo našli tu fotografiju..."
Ministarstvo pravde SAD je objavilo stotine hiljada do sada neviđenih fajlova povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.
Predsednik SAD Donald Tramp odbio je da odgovara na pitanja o objavljivanju tih dokumenata nakon događaja sa rukovodiocima farmaceutskih kompanija u Ovalnom kabinetu u petak, rekavši da ne želi da "pokvari" događaj dopuštajući medijima da postavljaju "pitanja koja imaju veze sa bilo čim drugim"
Epstajn je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u njujorškom zatvoru 2019. godine, nakon što je optužen za trgovinu seksualnim uslugama maloletnica. Osim ozbiljnih optužbi za seksualnu eksploataciju, bio je poznat i po vezama sa moćnim ličnostima poput predsednika Donalda Trampa, bivšeg predsednika Bila Klintona i princa Endrua.
Smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo: ta odluka izazvala je brojne kontroverze:
- Ruske službe koje su vrlo informisane tvrde da je Epstajn živ i da se nalazi u Izraelu i da on i dalje kontroliše situaciju preko svog brata Marka Epstajna. Razmislite. Nemoguće je da je umro zatvoru koji je 24 sata pod nadzorom, tog dana nije stigla hrana a tek uveče su primetili da ne rade kamere, da niko nije tu dolazio. I kao umro je. A kako? Ni u jednom izveštaju ne piše kako je on umro. Izraelu ide na ruku da on ostane živ. I to rade vrlo pametno. Ko želi najveću kontrolu nad svim odlukama u Americi, Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama? To što je Hilari Klinton bila tamo a napravila amber alert, pa su regrutovali decu verovatno koja su bez roditeljskog nadzora išla na to ostrvo - kaže Saša Borojević za Kurir televiziju i dodaje:
- Džon Podesta je bio deo cele te priče. Klinton i Tramp takođe zajedno za vatikanskim biskupima. Najveći broj ljudi na ovom ostrvu je bilo iz Ukrajine: 40% dečaka, a ostalo su bile devojčice. Pre 4 godine baš na današnji dan sam rekao da sam protiv amber alerta jer sam znao da to kontroliše Džon Podesta i Klinton. Ja nisam protiv čuvanja dece u tom softveru ali taj sistem se ipak implementirao u ceo naš sistem svetski. Ne tvrdim da su i dalje u tom poslu ali ima velike indicije.
Borojević postavlja pitanje i gde je groblje na samom ostrvu, dodaje i da su se na njemu nalazila 3 biznismena iz našeg regiona čija imena će se pojaviti na spisku:
- Ima 11 turističkih agencija koje su specijalizovane za Južnoafričku Republiku. Tamo se nalazi hotel u čijim sobama se nalaze deca. To je bila karta za ostrvo. Vi ste imali prodaju aranžmana ovde i za to su znali bolesnici sa novcem. Bitno mi je da podvučem da je Epstajnov brat rekao da kad bi izašao sa svim ifnormacijama da bi se izbori poništili pre nego što su i počeli u Americi. Čovek koji drži sve snimke svih političara, biznismena na ostrvu se nalaze u Rusiji, snimke je odneo Snouden.
Majkl Džekson
Maša Kostić, novinarka Kurira istakla je da je u savremenom deobu teško verovati veštačkoj inteligenciji i tehnologiji koja može da napravi da je neko bio na ostrvu iako nije:
- Jako je teško naći šta se tu zapravo dešava. Mene je najviše zaintrigirala priča oko Majkl Džeksona, čija se fotografija pojavljuje u privatnom avionu sa Džefri Epstajnom i tu imamo prikaz dvoje male dece. Te dece su na društvenim mrežama blurovane. Međutim, kada smo našli tu fotografiju, videli smo da se radi o Majklovoj deci. On je smatran celu svoju karijeru da je pedofil, ali kako vreme prolazi, sve više se sklanja sumnja sa njega da je bio u toj priči. Sada se sve vrti oko Bila Klintona
